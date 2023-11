Dang Ai Viêt et ses portraits des mères vietnamiennes héroïnes

28/11/2023

Le 19 février 2010, elle a pris sa mobylette Charly, et mis le cap vers le Nord, à l'âge de 62 ans. Il y a dix ans, la peintre Dang Ai Viêt a commencé à parcourir le pays au guidon de sa petite moto pour réaliser le portrait des mères qui ont mis au monde les héros qui se sont sacrifiés pour la patrie. Jusqu’à nos jours, elle a signé 2.400 toiles de mères héroïnes, rendant un vibrant hommage aux sacrifices qu'elles ont consentis pour l'œuvre de libération et de réunification nationales.

Portrait de la peintre, à l'âge de 72 ans (en décembre 2021).

Elle nourrissait le projet de dessiner les mères héroïnes vietnamiennes depuis 1995, mais ce n'est que le 19 février 2010 qu'elle a commencé son parcours. Elle a pris sa mobylette Charly, et fait route vers le Nord à l'âge de 62 ans. Vu les kilomètres parcourus, on peut estimer qu'en 10 ans, Dang Ai Viêt a sillonné plusieurs dizaines de fois la longueur du « pays en forme de S ».

Avec un bon millier de portraits, Dang Ai Viêt a établi deux fois le record du Vietnam. Puis en mai 2013, l’organisation des records d’Asie lui a décerné le titre de peintre qui a réalisé le plus de portraits de mères vietnamiennes héroïnes. Dang Ai Viêt est également le premier artiste à avoir reçu le titre de « Héros du Travail dans la période de Renouveau » (14 avril 2021). Selon Dang Ai Viêt, elle a dessiné ces femmes dans un seul but: les remercier. Pour elle, c’est un bonheur et une fierté inestimable de les rencontrer et de dessiner leur portrait.

Dang Ai Viêt a raconté qu’une mère héroïne lui avait demandé : « Qui t'a demandé de peindre ? » Elle a répondu : « Je peindrai des portraits de mères héroïnes vietnamiennes tant que mon cœur battra encore dans ma poitrine. » Les dessiner est une façon pour l'artiste de leur exprimer sa gratitude. « Tant de personnes sont tombées dans ce pays, qui sont les enfants des mères héroïnes. Je suis fière de laisser ces portraits aux générations à venir. », a confié l'artiste Dang Ai Viêt.

Lorsque quelqu’un lui a demandé ce qui la motivait encore à cet âge, elle a seulement répondu que c'était l'amour. Lorsque nous aimons quelque chose, nous pouvons surmonter tous les obstacles pour arriver là où nous désirons aller. Cette philosophie a rendu son chemin toujours ouvert, rempli d'émotions, même si parfois il n'a pas été fluide.

Tout au long de ce parcours, Dang Ai Viêt n’a contracté aucune maladie. Sa force physique et surtout intérieure l’ont aidée à surmonter une santé pas toujours optimale à son âge.

Dang Ai Viêt se souvient qu'un jour, alors qu'elle montait au col de montagne pour atteindre la province de Lao Cai, elle a entendu dire que la mère qu'elle venait voir venait de décéder. Ou une autre fois, lorsqu’elle est allée voir la mère Nguyên Thi Nghi dans la commune de Dai Minh, Yên Binh (province de Yên Bai), celle-ci était gravement malade. Viêt n'avait alors plus l'intention de la dessiner. Mais ses enfants l'ont suppliée, elle a alors dessiné la vieille dame avec les larmes aux yeux.

Dang Ai Viêt partage que ce qu'elle dessine n'est pas l'expression du visage de la mère, mais son âme. Elle est toujours proche de ses femmes afin qu'elles la voient comme leur enfant et qu'elles puissent mieux extérioriser leur âme.

Pour elle, le temps est aussi un facteur qui explique pourquoi elle est toujours sur les routes, car ces femmes sont toutes très âgées. Elle poursuit sa mission de dessiner ces portraits en se basant sur la liste des mères Mère héroïnes vietnamiennes conformément au décret n° 56/2013/ND-CP.

Pour elle, ce travail est un art politique et la responsabilité d’un citoyen envers le pays. Lorsqu’elle peint des portraits, l’émotion n’est pas simplement une sublimation artistique, c’est l’émotion de la responsabilité. Son parcours est de répandre des valeurs et d’inspirer tout le monde, en particulier la jeune génération, sur l'importance de suivre ses rêves, ses ambitions et ses idéaux de vie./.

Quelques portraits de Dang Ai Viêt:

Texte: Thao Vy - Photos: Thông Hai

& Archives du HCMGIS

Traduction: Hà Vu