Cuisiner les œufs: des chefs cuisiniers partagent leurs recettes à Hanoï

20/08/2022

À l’occasion de la Journée de la famille vietnamienne (28 juin) a eu lieu, pour la première fois, au Centre des expositions, de la culture et des arts du Vietnam (2, rue Hoa Lu, arrondissement de Hai Ba Trung, Hanoï), un festival culinaire vietnamien et international nommé « Créativité à partir d’œufs ». Cet événement a vu la participation de nombreux chefs talentueux, étrangers et vietnamiens.

Des plats délicieux créés à partir d’œufs lors du festival.

L’œuf est un ingrédient populaire à haute valeur nutritionnelle. Les cuisiniers ont utilisé cet ingrédient pour exprimer leurs émotions à travers leurs créations gastronomiques.

Trân Lê Thanh Thiên, vice-président de l’Association mondiale des chefs cuisiniers au Vietnam, a partagé : « Ce festival est une activité d’échange culturel international significative. Les œufs sont transformés en de nombreux plats délicieux. En plus d'être délicieux, ces plats sont décorés comme des œuvres d’art originales. »

Hervé Rodriguez, chef cuisinier français du restaurant Hervé Dining Room, a apporté au festival une performance talentueuse avec le plat « Œuf au Mimosa Truffe » et « Œuf parfait », pour lesquels il a appliqué les techniques de la cuisine moléculaire.

Des gâteaux colorés.

Plus de 30 plats à base d’œufs ont été préparés en très peu de temps et plus d'un millier de personnes ont participé au festival. Cela a créé une impressionnante fête des œufs où les convives ont eu l’occasion de découvrir la cuisine vietnamienne et du monde à partir d’un œuf mignon./.