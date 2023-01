Créer un élan pour le développement du Tây Nguyên

20/01/2023

Le Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre), bien qu’il dispose d’une position stratégique, de potentialités et d'atouts compétitifs, ne se développe pas à hauteur de ses avantages. Constatant cela, le Bureau politique a promulgué la Résolution No 23-NQ/TW pour créer un élan afin de développer l’économie verte, l’économie circulaire, imprégnées fortement du cachet culturel national.

L’agriculteur Lê Van Cuong, de la commune de Nâm Nung, district de Krông Nô, province de Đak Nông, dispose d’un hectare de caféiers qui donne chaque année environ 3,5 tonnes de grains. Photo:Vu Sinh/ AVI

Composé de plateaux et de montagnes, le Tây Nguyên est loin de grands centres économiques. L’accès à nombre de ses localités est difficile, son économie est de petite envergure, ses infrastructures socio-économiques, notamment celles de communication, laissent à désirer et ne sont pas homogènes…

Le PIB du Tây Nguyên a atteint en 2020 une valeur estimée à 287.000 milliards de dongs, soit 14 fois plus qu'en 2002. Sa transition économique se fait dans le sens d'une réduction de la proportion de l'agriculture, de hausse de celle des services et de l’industrie. L’agriculture est axée sur la production à large échelle de produits agricoles dont plusieurs représentent une part élevée des exportations du pays tels que café, caoutchouc, poivre, fruits…

Le Bureau politique a promulgué le 6 octobre 2022 la Résolution No 23-NQ/TW portant sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité du Tây Nguyên d’ici 2030 avec Vision pour 2045. Le document propose six groupes de mesures à savoir le développement régional rapide et durable; le développement socioculturel et des ressources humaines, l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle des habitants; le développement d’infrastructures de communications importantes et d’un tourisme original; la priorité accordée au perfectionnement des institutions et politiques de connectivité régionale; la garantie durable de la défense, de la sécurité, le rehaussement de l’efficacité des relations extérieures; l'édification et la rectification du Parti et du système politique.

Aux termes de la Résolution No 23, la planification du Tây Nguyên doit être conforme à la stratégie de développement national. L’accélération de la restructuration de l 'économie régionale doit être liée au renouvellement du modèle de croissance, à la transition vers une économie agricole à haut rendement basée sur l’application des hautes technologies et la transition numérique.



Il faut renforcer la connectivité interrégionale et intrarégionale, ses liens avec des centres économiques clés du pays et des pays de la subrégion du Mékong dans le cadre de la coopération de celle-ci avec le Triangle de développement Vietnam-Laos- Cambodge et des pays de l’ASEAN, relier étroitement la côte du Centre à la région Sud-Est, booster le développement des infrastructures de communications et numérique.

La stratégie insiste également sur l’édification d'une culture du Tây Nguyên moderne, fortement imprégnée de l’identité nationale, le respect des valeurs culturelles des ethnies en les considérant comme la base du développement et de l’intégration au monde, particulièrement les fêtes traditionnelles, l’Espace des gongs du Tây Nguyên. Il faut réduire le nombre de foyers démunis, permettre l’accès de tous les habitants d’ethnies minoritaires aux soins sanitaires, à l’éducation et à des services de santé de qualité, améliorer le niveau d’éducation et la qualité des ressources humaines au service du développement local et national.



Avec comme mot d'ordre “ Tout le pays pour le Tây Nguyên, le Tây Nguyên surmonte ses difficultés de pair avec le pays et pour le pays”, cette localité deviendra en 2030 une région de développement rapide et durable, une destination originale et attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers basée sur l’économie verte et circulaire, fortement imprégnée de l’identité nationale./.