Couleurs de la fête Katé des Cham à Binh Thuan

09/01/2023

Les Cham des provinces centrales de Binh Thuan et Ninh Thuan ont organisé du 23 au 25 octobre 2022 leur fête Katé dans une atmosphère joyeuse avec de nombreuses activités festives et culturelles originales de leur communauté. Particulièrement, le 25 octobre 2022, dans la ville de Phan Thiet (province de Binh Thuan) s’est déroulée la cérémonie de réception du Certificat d’inscription de la Fête Katé des Cham sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

Grande fête de l’année du peuple Cham pratiquant le Brahmanisme, la fête Katé ou Têt du Père a lieu chaque année en octobre (début du 7e mois du calendrier Cham) et attire l’attention d’un public nombreux. Les habitants et les touristes affluent autour des tours de Po Sah Inu pour participer à de nombreuses activités culturelles, sportives et artistiques.

Pendant les deux jours de fête, de nombreux rituels typiques sont exécutés autour des tours Po Sah Inu tels que cérémonie d'ouverture de la porte de la tour, procession de chaises à porteur des vêtements de la déesse Po Sah Inu, bain de l'autel Linga-Yoni,... Ces rituels ont pour but de commémorer les rois Pô Kluang Garai et Po Rome ainsi que prier pour de bonnes récoltes et une bonne santé.

Cérémonie d’ouverture de la porte de la tour Po Sah Inu. Photo: Huu Thanh



Préparation avant de faire la prière à la déesse. Photo: Hoang Ha À cette occasion, les Cham portent des vêtements traditionnels et participent à des rituels et à des activités culturelles. C’est aussi une bonne occasion pour le public, notamment les touristes, d’apprécier, dans leur pureté originelle, les arts du chant, de la danse et de la musique de cette ethnie.

Ils peuvent se mêler aux filles Cham qui dansent au son du tambour Paranung et de la flûte Saranai. Cette année, les Cham ont organisé de nombreuses activités culturelles et artistiques dont un défilé de vêtements traditionnels, un concours de tissage de brocart et de fabrication de poterie traditionnelle, une exposition de photos, des tournois de football et de volley-ball, des représentations des artisanats traditionnels, de la gastronomie et des jeux folkloriques. Tout cela a créé une fête Katé 2022 vibrante et colorée.



Thong Thi Nhay (71 ans, habitant du bourg de Ma Lam, district de Ham Thuan Bac) a fait savoir que chaque année, à l'occasion de la fête Katé, avec ses voisins, elle se rend aux tours Po Sah Inu pour confectionner des friandises traditionnelles faites de riz gluant dont le beignet au gingembre, comme offrandes aux ancêtres. Thong Thai Bao, étudiant, est fier de la fête de son pays natal. Il a partagé: “J'aime découvrir la culture et l’histoire notamment la culture du peuple Cham. Cette fête est une occasion pour les gens de se rencontrer, d'échanger, d'exprimer leurs sentiments à leurs proches, et aussi une occasion de s'amuser et de se divertir après une année de travail acharné”./. La fête Katé du peuple Cham est classée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme l'un des 15 plus grandes fêtes du Vietnam. Le 25 octobre 2022, dans la ville de Phan Thiet (province de Binh Thuan), s’est déroulée la cérémonie de réception du Certificat d’inscription de la Fête Katé des Cham sur la liste du patrimoine culturel immatériel national.

Texte: Son Nghia - Photos: Nguyên Thang, Huu Thành, Hoang Ha, Le Minh – Traduction : Hà Vu