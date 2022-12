Costumes traditionnels de l’ethnie Êdê

Dans la communauté de 54 groupes ethniques vietnamiens, les Êdê sont une ethnie minoritaire qui vit sur les hauts plateaux du Centre, essentiellement dans la province de Dak Lak. Outre les mythes, les épopées, ainsi que les instruments de musique célèbres, les costumes traditionnels sont également l'une des caractéristiques les plus remarquables de ce groupe ethnique.

Chez les Êdê, les hommes et les femmes ont leurs propres costumes traditionnels. Grâce à leurs mains habiles et leur subtilité, les Êdê tissent de beaux costumes aux couleurs noires ou indigo.

Les femmes portent une tunique à longues manches qui comptent deux rangs de nœuds sur les épaules, où sont accrochées des boules de fils multicolores qui descendent jusqu’aux genoux. Quand elles marchent, ces fils flottent légèrement, en suivant leurs pas élégants. Leur charme est d’autant mieux souligné qu’elles portent une longue jupe qui leur descend jusqu’aux pieds. Sur un fond indigo, la tunique est ornée d'ourlets à de petites rayures rouges, blanches et jaunes.

Motifs sur les costumes Êdê .

Quant aux hommes, ils portent aussi des tuniques, mais plus colorées et plus longues que celles des femmes. Leur tunique a un col et 2 longues manches. A la différence de celle des femmes, elle comprend un ourlet décoré de motifs traditionnels. Les hommes portent un langouti pour couvrir leur moitié inférieure. C’est une pièce de coton faisant le tour du corps, passant entre les deux jambes et dont les deux bouts pendent devant et derrière. Habituellement, le langouti mesure environ 30 cm de large. Selon les occasions, il a des longueurs différentes.