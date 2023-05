Constança Arouca et son étude sur le culte des ancêtres du Vietnam

26/05/2023

Constança Arouca, artiste et chercheuse portugaise, travaille sur le projet “Étude sur les images du culte des ancêtres du Vietnam à travers la peinture”. Ses peintures ont reflété une nouvelle perspective sur la vie des Vietnamiens à travers le culte des ancêtres.

Avant de venir au Vietnam, Constança Arouca a étudié la culture vietnamienne à travers des documents au Museu do Oriente (Musée de l’Orient), à Lisbonne, au Portugal. Depuis 2017, elle a également mené des recherches sur les peintures et les affiches au Vietnam.

Pour mener à bien un projet de recherche sur le culte des ancêtres au Vietnam à travers des dessins (2021-2025), Constança Arouca a collaboré avec l’Université de Nova de Lisbonne, l’Université des sciences sociales et humaines de Lisbonne, le Centre d’études anthropologiques du Portugal et l’Institut national d’études culturelles et artistiques du Vietnam (VICAS). Ce projet a été financé par la Fondation portugaise pour les sciences et technologies.

En tant que peintre, Constança Arouca et son projet contribuent à élargir les relations d'échange culturel entre le Vietnam et le Portugal. À travers la peinture, la beauté traditionnelle du rituel vietnamien du culte des ancêtres est simulée de manière plus émotionnelle et plus réaliste, aidant les amis internationaux à découvrir la culture vietnamienne de la manière la plus compréhensible.

En 2019, Constança Arouca s'est rendue au Vietnam pour expérimenter et trouver des données de recherche pour le projet. Son premier voyage de terrain au Vietnam lui a donné beaucoup d'inspiration. Elle a visité le Temple de la Littérature, a vu des peintures au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, s'est renseignée sur la culture vietnamienne au Musée d'Ethnologie, puis s'est rendue à Bac Ninh et Hue pour rencontrer des gens et aborder le rituel du culte des ancêtres. Elle a pris des notes et a ensuite conçu des idées de peinture. Constança Arouca a déclaré que les Vietnamiens ont une tradition de piété filiale. Ils "se souviennent toujours de la source lorsqu'ils boivent de l'eau" et rendent hommage à leurs ancêtres en brûlant des bâtonnets d'encens et des papiers votifs. Elle s'est rendue à Hue et Bac Ninh, deux localités productrices de nombreuses offrandes, auprès desquelles elle a appris les rituels et les méthodes de production de papiers votifs. Elle a cherché à comprendre comment faire circuler ce produit vers le marché.

Durant ses 6 mois de recherche au Vietnam, elle a dessiné sur ses carnets personnels, et elle a mené de nombreuses conversations avec les populations locales pour mettre en avant l'image du culte des ancêtres dans la vie des Vietnamiens. Alors qu'elle vivait à Hanoï, Constança Arouca a coopéré avec Heritage Space pour mener un travail visant à guider les jeunes à dessiner sur la vie des Hanoïens. Constança Arouca et de jeunes Hanoïens viennent au marché Hôm pour observer le rythme de la vie, trouver des idées et compléter le travail. C'était aussi un moyen pour Constança Arouca de se connecter étroitement avec le peuple vietnamien afin de réaliser le projet de peinture. Espérons que d'ici 2025, Constança Arouca achèvera ce projet. Son travail de recherche est à la fois un cadeau à la communauté vietnamienne et une présentation originale aux amis internationaux de la beauté de la culture vietnamienne à travers des images du culte des ancêtres./.

L'artiste Constança Arouca est née en 1976, est titulaire d'un master en Anthropologie et culture visuelle. De 2017 à 2020, elle a réalisé au Vietnam un projet de recherche sur les peintures et les affiches . En 2022, elle a participé au cours de langue vietnamienne au niveau débutant à la faculté de l’Afrique et l’Orient de l'Université de Londres.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang, Archives - Traduction: Hà Vu