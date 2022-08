Confection des costumes ethniques pour poupées

26/08/2022

Grâce à son habileté et à sa méticulosité, le peintre Nguyên Hoàng Anh (district de Hoàng Mai, Hanoï), a produit des milliers de poupées vêtues des costumes traditionnels des 54 ethnies du Vietnam. Il possède environ 5 000 poupées en deux tailles, 25 cm et 35 cm.

Des poupées vêtues de costumes traditionnels conçues par le peintre Nguyên Hoàng Anh.

Hoàng Anh a partagé : « En tant que peintre, je voyage souvent pour trouver l’inspiration. Après plus de 2 ans d'errance dans les provinces montagneuses du Nord, je me suis pris de passion pour le brocart des ethnies minoritaires. Quand je suis retourné à Hanoï, j’ai vu que les poupées en papier et en laine vendues dans les boutiques de souvenirs étaient mal conçues. Alors, j’ai pensé à confectionner des poupées vêtues des costumes traditionnels des 54 ethnies au Vietnam. »



Pour mener à bien son plan, il s'est plongé dans les traditions culturelles, les caractéristiques de chaque groupe ethnique et leurs costumes. Il a consacré beaucoup de temps à observer comment les ethnies s’habillent. Selon lui, la fabrication de poupées portant des costumes traditionnels est un mariage entre la peinture et la mode.

La fabrication comprend de nombreuses étapes. La première consiste à étudier les costumes en termes de design et de tissu, puis de procéder à la fabrication des poupées. Vient ensuite la mise en forme et la peinture du visage de la poupée. Enfin, il faut coudre les costumes et attacher des accessoires tels que paniers, gongs, tambours, serviettes, chapeaux à chaque poupée.

Le maquillage du visage de la poupée est l'étape la plus importante car elle nécessite un vrai talent de l’artiste. Il faut le faire de façon sophistiquée et méticuleuse pour que le visage de la poupée ressemble à celui de la femme ethnique qui porte ses costumes. De plus, la correspondance des couleurs des costumes et la couture des motifs doivent également être fidèles à 99% des costumes originaux. Selon lui, chaque ethnie a son propre costume, associé à des motifs uniques. En particulier, chez certains groupes ethniques, les costumes des femmes mariées diffèrent de ceux des jeunes femmes. Il lui faut environ 4 à 6 heures pour terminer une poupée.

Le peintre Hoàng Anh a fabriqué les costumes traditionnels de 46 des 54 groupes ethniques du Vietnam.

Jusqu’à présent, le peintre Nguyên Hoàng Anh a réalisé des milliers de costumes traditionnels sophistiqués, identiques aux originaux des 46 sur 54 groupes ethniques du Vietnam dont les Dao, Mông, Thai, Tày, Hà Nhi, Lô Lô... Il a reçu de nombreuses commandes de clients tant vietnamiens qu'étrangers./.

Quelques poupées conçues par le peintre Nguyên Hoàng Anh.

Texte: Ngân Hà- Photos: Viêt Cuong-Traduction : Hà Vu