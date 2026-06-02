Chuyên My : quand l’artisanat vietnamien rayonne sur la scène créative mondiale

02/06/2026

L’intégration du village de marqueterie et de laque de Chuyên My au Réseau mondial des villes créatives marque une étape importante pour l’artisanat vietnamien en quête de reconnaissance internationale. Fort d’un héritage presque millénaire, ce village situé aux environs de Hanoï diffuse progressivement ses savoir-faire traditionnels sur la scène créative mondiale.

La reconnaissance internationale d’un artisanat ancestral



Début 2026, le village de marqueterie et de laque de Chuyên My (commune homonyme, Hanoï) a officiellement rejoint le Réseau mondial des villes créatives, devenant ainsi l’un des rares villages artisanaux vietnamiens à obtenir cette prestigieuse distinction.

Des experts du Réseau mondial des villes artisanales (World Crafts Cities Network - WCC) visitent le temple ancestral du village millénaire de Chuyên My.

La délégation du WCC visite l’église du village de Chuôn Trung.

Fondé au XIe siècle et riche de près de mille ans d’histoire, Chuyên My est un haut lieu où l’art de la marqueterie de nacre et de la laque se transmet de génération en génération. L’activité artisanale y est concentrée dans les villages de Chuôn Thuong, Chuôn Ha, Chuôn Ngo, Chuôn Trung et Bôi Khê, formant un espace artisanal unique, intimement lié à la vie communautaire.

Sundeep Kumar, vice-président du WCC pour la région Asie-Pacifique, et les membres de la délégation se sont déclarés impressionnés par l’histoire millénaire du village de Chuyên My, réputé pour ses incrustations de nacre.

La délégation du WCC examine des documents consacrés au village artisanal de Chuyên My.

Aujourd’hui, le village compte 20 artisans reconnus par l’État ainsi que des milliers d’artisans qualifiés. Grâce à des techniques artisanales d’une grande finesse, ils réalisent une large variété d’objets - lits en bois, armoires à thé, tables et chaises, plateaux à thé, peintures incrustées, vases… - tous à la fois empreints d’une forte identité culturelle et d’une grande valeur esthétique.

Pour préparer sa candidature au réseau, les autorités locales et les artisans ont travaillé en étroite collaboration avec des organismes spécialisés afin de répondre aux critères exigeants de l’UNESCO. De nombreuses actions ont été menées simultanément : modernisation des espaces d’exposition, valorisation des produits artisanaux et amélioration du cadre de vie afin d’offrir un environnement plus vert, plus propre et plus agréable.

Un palanquin cérémoniel orné de motifs en nacre.

En novembre 2025, Chuyên My a accueilli près de 200 délégués internationaux - experts en artisanat et chercheurs - venus visiter, évaluer et inspecter le village. Tous ont salué les efforts des autorités locales pour concilier harmonieusement préservation des traditions et innovation.



Un nouvel élan pour un développement durable



Nguyên Thi Thuy Huong, vice-présidente du Comité populaire du village, souligne les retombées concrètes de cette adhésion : « Grâce à ce réseau, les artisans disposent de davantage d’espaces d’échange et de partage d’expériences. Ils peuvent accéder aux nouvelles tendances en matière de design et ainsi mieux valoriser leurs produits ».

La délégation du WCC assiste à une démonstration des techniques artisanales traditionnelles.

Chuyên My ne se limite plus à la seule production artisanale. Le village ambitionne désormais de développer le tourisme artisanal afin d’attirer les visiteurs vietnamiens et étrangers. Cette stratégie est considérée comme un levier majeur pour la création d’emplois, l’augmentation des revenus et le développement socio-économique local.

Fort de son patrimoine, le village innove également dans son approche de l’artisanat traditionnel : recours aux technologies numériques, diversification des canaux de promotion et amélioration du design des produits afin de répondre aux exigences du marché international.

Les membres du WCC ont salué la qualité et le raffinement des produits de Chuyên My.

Nguyên Huu Chi, président du Comité populaire de la commune, insiste sur l’atout majeur de la région : un réseau de villages artisanaux traditionnels riche d’une longue histoire. « Les habitants s’investissent activement dans le maintien et le développement de la production, tout en améliorant progressivement la qualité des produits afin de répondre aux exigences croissantes du marché », souligne-t-il.

En 2025, la valeur totale de la production industrielle et artisanale de la commune a dépassé 2.400 milliards de dôngs (environ 90 millions d’euros), soit une hausse de près de 10% par rapport à l’année précédente. Un chiffre qui témoigne de la transformation positive des villages artisanaux dans un contexte d’intégration internationale.

La délégation visite des ateliers de production et échange avec les artisans sur les procédés de fabrication et le développement durable.

L’adhésion au Réseau mondial des villes créatives représente bien plus qu’un simple titre honorifique : elle constitue un véritable moteur pour Chuyên My, qui poursuit sa transformation. D’un village artisanal traditionnel, il affirme progressivement sa place sur la scène créative mondiale, contribuant ainsi au rayonnement durable du patrimoine culturel vietnamien à l’ère moderne./.

Texte et Photos: Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu