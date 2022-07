Chuck Searcy, président de l’Association américaine Vétérans pour la paix

Ses dizaines d'années de vie et de travail au Vietnam ont aidé Chuck Searcy à se sentir profondément attaché au Vietnam. En tant que président de l’Association américaine Veterans For Peace (VFP - Vétérans pour la paix), Chuck Searcy et ceux qui aiment le Vietnam aident toujours le pays à traiter les conséquences de la guerre.

Chuck Searcy est le cofondateur du projet RENEW à Quang Tri. Cette terre était autrefois un champ de bataille féroce. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des mines non explosées cachées dans le sol. Les habitants sont pauvres alors que des bombes et mines sont toujours éparpillées partout dans la terre. Selon Chuck Searcy, la coopération entre les gouvernements du Vietnam et des États-Unis pour déminer ces lieux est nécessaire pour redonner une vie paisible aux habitants.

Ngô Xuân Hiên, responsable de la communication et du développement du projet RENEW, a déclaré : “ Le projet RENEW a été mis en œuvre en 2001 à Quang Tri dans le but d’éliminer les munitions non explosées, de mettre fin aux pertes civiles et d’aider les habitants à améliorer leurs moyens de subsistance. Avec l'enthousiasme d'un vétéran américain, Chuck Searcy, résidant au Vietnam depuis plus de 27 ans, a apporté des contributions extrêmement importantes à la réconciliation et à la promotion des relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis.”

En plus du projet RENEW, l’Association américaine VFP offre chaque année aux élèves défavorisés des écoles Vinh Linh, Gio Linh, Cam Lo et Huong Hoa des centaines de vélos afin qu’ils puissent se rendre facilement à l'école. Récemment, lors de la cérémonie de remise des vélos, Chuck Searcy a partagé avec émotion : “Nous espérons que ces nouveaux vélos apporteront aux élèves beaucoup de joie à l'école chaque jour.”





Pas seulement à Quang Tri, Chuck Searcy et son association sont venus à Huê et Dà Nang pour faire don de vélos aux écoles. Chaque année, 200 vélos sont remis aux élèves de ces deux localités.

Ayant vécu au Vietnam pendant de nombreuses années, Chuck Searcy est comme un Vietnamien, simple et accessible. Il chérit la paix et la cordialité avec ses amis vietnamiens dans le travail et la vie. Chuck Searcy s'est joint à d'autres anciens combattants pour faire campagne pour le programme “Inside Vietnam Peace tour”. Il s’agit d’une tournée pour visiter le Vietnam avec des arrêts dans des écoles de tout le pays. Les participants contribuent tous au fonds général et se portent volontaires pour soutenir des projets en faveur des pauvres.

Malgré son âge, Chuck Searcy est toujours plein d’énergie au travail. Il s'efforce toujours de faire quelque chose pour la communauté vietnamienne, car c'est sa raison de vivre et sa joie dans sa deuxième patrie./.

Texte: Bích Vân

Photos: Viêt Cuong & Archives

Graphique: Trong Hanh. Traduction : Hong Ha