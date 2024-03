Château d’eau Hang Dâu, un ouvrage ancien au cœur de la capitale

07/03/2024

Âgé de près de 130 ans, le château d’eau Hang Dâu est considéré comme un des ouvrages architecturaux les plus anciens de Hanoï. Après des décennies de non utilisation, l’ouvrage a été rénové pour en faire un espace d'art ouvert au public.

Le château d’eau, qui a comme autres noms château d’eau Hang Dau et Rotonde Quan Thanh, trône à la frontière entre les arrondissements Ba Dinh et Hoan Kiêm. Avec le château d’eau Dôn Thuy, il était chargé à l’époque coloniale de fournir de l’eau potable à la ville. Puis il est devenu un site historique de la capitale. Construit en pierre et de forme cylindrique, d’un diamètre de 19 m, il était considéré à l’époque comme l’ouvrage le plus moderne.

Les touristes se renseignent sur le château d’eau

Le château d’eau se situe au croisements de six rues animées : Hang Cot, Phan Dinh Phung, Hang Dâu, Hang Giây, Quan Thanh et Hang Than, en face d’un petit parc qui existe depuis trois siècles.

Ses murs d’intérieur sont de forme cylindrique et sa superficie intérieure est estimée à 250m². En visitant l’ouvrage, les visiteurs se déplacent en cercle et chaque fois qu'ils passent une entrée en forme d’arc, ils découvrent un espace d’art original.

Les visiteurs sont ravis de photographier l’intérieur de l’ouvrage

Inspirés par des six sources d'eau de la nature selon la croyance orientale à savoir les eaux des rivières, des ruisseaux, des pluies, les eaux souterraines et les mers, les constructeurs ont mis au point un système sonore imitant le son de l'eau qui tombe, créant des espaces d'installation qui plongent les visiteurs dans un monde fantasmagorique.

Les œuvres d’arts bariolées faites de nylon recyclé, placées dans une espace d’installation vivant et romantique reflètent la pollution que subissent les ressources d’eau.

L'exposition permet au public de découvrir l’intérieur du château d’eau et d'apercevoir des messages significatifs sur l’histoire et l'environnement. Le château d’eau, qui ne sert plus de conteneur d’eau, existe actuellement comme un témoignage de l’époque coloniale et reste dans le cœur des Hanoïens comme le souvenir d’une période d’antan./.