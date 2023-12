Championnat national de voitures tout-terrain en banlieue de Hanoï

30/12/2023

Le championnat s’est déroulé en quatre épreuves, cependant, à cause de la demande du marché, la catégorie de voitures tout terrain fabriquées en 2016 a été annulée et remplacée par la nouvelle épreuve : voiture tout terrain avancée.

Les pilotes ont dû passer à des épreuves demandant plus de force et d’habileté. Récemment, quatre nouvelles épreuves ont été établies à savoir base, voiture tout terrain avancé, SUV avancé et épreuve élargie. PVOIL VOC 2023 comptait 15 pistes de course, un record jusqu’ici, dont 3 nouvelles et 7 améliorées.

Il y avait aussi des femmes pilotes

Le championnat a accueilli le retour de plusieurs pilotes professionnels étrangers venus de République de Corée, de Pologne et de Thaïlande, ce qui a rendu encore plus attractive la compétition tant pour les pilotes que pour les spectateurs vietnamiens et étrangers.

Les équipes participantes se sont mesurées dans plus de 600 épreuves, avec des prix totalisant plus de 500 millions de dongs (20.833 d’USD).

Un pilote atteint le but

Pour la première fois, le championnat a enregistré, à la séance inaugurale, une séance de représentation de paramoteurs, conduits par des pilotes du groupe Sky Rider Team

Comme chaque année, les spectateurs ont eu l’occasion de contempler cette année de nouveaux modèles automobiles tels que Subaru et Isuzu, conduits par des pilotes expérimentés, sur les routes reconstituant partiellement les épreuves du championnat./.

Texte : Công Dat. Photos : Khanh Long Traduction : Diêu Vân