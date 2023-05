“Châm do ho”, une chanson folklorique des Thô

10/05/2023

Depuis des générations, les chansons folkloriques sont attachées à la vie quotidienne de l'ethnie Thô. Leurs chansons sont riches en contenus, reflétant toute une gamme d'émotions. Parmi eux, la « Châm do ho » est la plus célèbre et la plus chantée lors de la fête du printemps de l'ethnie Thô.

Les Thô organisent la fête du printemps lorsque les pêchers fleurissent partout dans les montagnes.

Les Thô sont l'un des sept groupes ethniques vivant ensemble depuis longtemps dans la province de Thanh Hoa. Le peuple Thô vit principalement dans les districts montagneux de Nhu Xuan, Nhu Thanh et Thach Thanh. Ses coutumes et habitudes de vie ont une très grande cohésion dans la vie quotidienne ainsi que dans les activités communautaires.

La plus grande fête des Thô est celle du printemps. Chaque année, lorsque les pêchers fleurissent, c'est le moment où les récoltes sont terminées. Les Thô font la fête pour éloigner les mauvais esprits et la malchance, prient pour une bonne nouvelle année, une bonne récolte, une météo clémente et une vie heureuse. La fête est aussi le lieu où les jeunes se rencontrent, font connaissance et interprètent des chansons folkloriques.

Les Thô chantent souvent la chanson « Châm do ho » lorsqu'ils sont ivres dans l'atmosphère vibrante de la fête du printemps. En chantant, les gens se divisent souvent en deux groupes. Bien que « Châm do ho » soit une phrase qui n'a pas de sens, elle a un rythme, une rime. Alors en chantant “Châm do ho” les Thô dansent également avec la chanson. Les scènes de la vie quotidienne, les histoires d’amour sont habilement intégrées aux paroles.

Les chansons folkloriques, les danses folkloriques, les spectacles, les jeux et les instruments de musique du peuple Thô, sont bien préservés, contribuant à créer une image culturelle unique de cette ethnie dans la province de Thanh Hoa./.

Les Thô chantent “Châm do ho” lors de la fête du printemps.

Réalisé par Viêt Cuong/VI – Traduction : Hà Vu