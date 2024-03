Cérémonie Tủ Cải des Dao

23/03/2024

Le « Tủ Cải » (cấp sắc) ou cérémonie initiatique de passage à l’âge adulte est un des rites traditionnels typiques de l’ethnie Dao. Pour les jeunes, ce n’est qu’après ce rite qu’ils pourront affirmer avoir atteint l’âge adulte, être capable d’assumer les travaux familiaux et une fois qu’ils seront morts, ils pourront se réunir à leurs ancêtres.



Auparavant, la cẻrémonie Tu Cai durait longtemps mais aujourd’hui elle ne dure qu'environ 3 jours. Durant la cérémonie, l’homme qui fait l’objet du rituel « cấp sắc » doit étudier et réussir plusieurs épreuves religieux initiées par les shamans expérimentés qui pratiquent ensemble avec lui, ou lui apprennent à danser, à jouer des instruments de musique… En particulier, ils écoutent les chamans leur apprendre la moralité, particulièrement la responsabilité et la conduite auprès de la famille et la communauté.



Le chaman réalise les rituels pour prépare la cérémonie “nhảy đài“ (tomber de la tribune) de l’homme faisant l’objet du rituel Tủ Cải

La cérémonie la plus importante du rituel Tu Cai des Dao est l’étape où les hommes passant à l’épreuve dite “rơi đài”. A ce moment, avec le témoignage des shamans et de la communauté, ces hommes montent sur une tribune, le corps courbé en arrière puis ils tombent dans une position représentant le bébé dans le ventre de sa mère sur un hamac déployé au-dessous, tenu par la main par 6 ou 7 shamans, le hamac est couvert d’une couverture de fleurs. Lorsqu’il atteint le hamac, les shamans mettent le hamac par terre et l’enroule avec la couverture et le maître des cérémonies est le seul ayant le droit de sortir l’homme de la couverture, l'accueille le premier en dehors. Les Dao considèrent que l’épreuve témoigne de leur courage et l’homme sujet du rituel est considéré, après être tombé de la tribune, être né une nouvelle fois et lui, devient officiellement adulte.



Le chaman réalise le rituel devant la tribune dans la cérémonie Tủ Cải

Tu Cai, en langue Dao, signifie le rapport présenté aux ancêtres et aux divinités, les informant du passage à l’âge adulte d’un jeune Dao. La cérémonie Tu Cai marque un grand jalon dans la vie de chaque homme, la plus importante cérémonie des Dao qui montre ainsi la solidarité de la communauté. Ces particularités ont fait du rituel une cérémonie originale, symbole de la solidarité et de la prospérité des Dao à Hô Thâu./.



Texte et photos : Viet Cuong/VI. Traduction : Diêu Vân