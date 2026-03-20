Céramiques Tan Thinh : une signature unique entre tradition et innovation

20/03/2026

Parmi les centaines de fours qui brûlent jour et nuit le long du fleuve Rouge, une marque a tracé sa propre voie, empreinte de fierté : faire revivre le passé et créer un écosystème de céramique d’art contemporain. Il s’agit des céramiques Tan Thinh.

Dans le sillage des marques vietnamiennes traditionnelles qui rayonnent à l’international, les céramiques de Bat Trang sont depuis longtemps considérées comme un symbole éclatant de l’esprit national. Pourtant, au milieu de cette effervescence, Tan Thinh se distingue en empruntant une trajectoire singulière, mêlant héritage et innovation. La marque ambitionne de faire revivre le passé tout en construisant un écosystème de céramique d’art contemporain, où chaque pièce devient un messager culturel porteur d’un message de paix.

Portrait de l’artisan émérite Tran Duc Tan, fondateur de la coopérative de production et de commerce de céramique Tan Thinh.

La spécificité des céramiques Tan Thinh réside notamment dans leur émail « Suôi Ngoc », fruit de cinq années de recherche et d’expérimentation visant à en parfaire la formule. La singularité de ces céramiques tient également à leur procédé de fabrication et à leur cuisson à très haute température. Alors que la plupart des fours traditionnels fonctionnent entre 1 100 °C et 1 200 °C, les céramiques Tan Thinh sont cuites entre 1 250 °C et 1 300 °C. Cette température élevée confère à la surface une texture lisse et brillante, avec une translucidité comparable à celle du jade.

L’un des aspects les plus remarquables, selon les experts internationaux, est cet effet de translucidité. Lorsqu’elles sont exposées à la lumière, les pièces laissent apparaître la profondeur de leur émail, révélant la pureté de la pâte blanche et sa finesse. Chaque pièce émaillée Men Suôi Ngoc incarne également la philosophie des « Cinq Éléments » — le Métal, le Bois, l’Eau, le Feu et la Terre — à travers une palette de cinq couleurs, tout en s’inspirant des cinq glaçures les plus emblématiques de Bat Trang.

Fabrication de figurines de chevaux en céramique, en cours de création de motifs pour l’Année du Cheval.

Les artisans de la coopérative de production et de commerce de céramique Tan Thinh finalisent des commandes.

Transport de pièces en céramique vers le four.

En raison du caractère imprévisible de la cuisson — véritable transformation par le feu — chaque pièce est unique, offrant ainsi à son propriétaire un objet d’une singularité absolue. Au-delà de leur beauté visuelle, les céramiques Tan Thinh touchent également par leur dimension artistique, notamment à travers la calligraphie. Elles résultent de la collaboration entre le talent de sculpteur de l’Artisan émérite Tran Duc Tan, fondateur de la coopérative Tan Thinh créée en 2013, et la finesse du trait de son épouse, la calligraphe Nguyen Thi Thu Hang.

Sur chaque pièce, la calligraphie élégante raconte des histoires inspirées de chants populaires et de philosophies de vie, réalisées à la main avec une grande précision. L’objet du quotidien se transforme ainsi en une œuvre vivante, porteuse de sens et d’émotions personnelles.

Les clients peuvent exprimer leur identité et leurs convictions à travers chaque trait calligraphique, faisant de chaque pièce un héritage personnel et durable. Les motifs artistiques privilégiés par M. Tan incluent notamment le lotus et le phénix. Les pétales du lotus sont stylisés à l’image d’un phénix majestueux, tandis que le fruit du lotus, aux graines en germination, symbolise l’héritage et la vitalité de la culture vietnamienne.

Des visiteurs achètent des produits uniques à glaçure Suôi Ngoc de la coopérative de céramique Tan Thinh.

Les artisans de la coopérative de production et de commerce de céramique Tan Thinh finalisent des commandes.

Espace d’exposition des produits de la coopérative de production et de commerce de céramique Tan Thinh.

Cette esthétique véhicule un message de gratitude envers les racines, tout en exprimant une aspiration au progrès — une expression de la beauté spirituelle propre au peuple vietnamien. L’année 2023 a marqué une étape majeure pour la marque : la gamme de céramiques émaillées « Men Suôi Ngoc » a obtenu la distinction de produit national OCOP 5 étoiles. Cette reconnaissance témoigne non seulement de la qualité artistique, mais aussi de la conformité aux normes de sécurité internationale (sans plomb, non toxique) et d’un fort potentiel d’exportation durable. Selon l’artisan émérite Tran Duc Tan, ce label constitue un véritable « passeport » permettant aux céramiques Tan Thinh d’accéder en toute confiance aux marchés les plus exigeants, tels que l’Allemagne, la France, le Japon ou encore la République de Corée.

Ces vases témoignent du savoir-faire méticuleux des artisans.

La coopérative Tan Thinh s’inscrit également dans une démarche d’économie responsable, en créant des emplois stables et bien rémunérés pour plus de 300 travailleurs locaux. Grâce à l’adoption de fours modernes fonctionnant au gaz, elle contribue à la préservation de l’environnement du village artisanal, tout en réduisant significativement les émissions polluantes./.

Un espace de la salle d’exposition de la coopérative de production et de commerce de céramique Tan Thinh.