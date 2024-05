Célébration en grande pompe du Têt de l’eau des pays de l’Asie du Sud-Est

22/05/2024



Étant l’une des fêtes traditionnelles les plus importantes, le Têt traditionnel de l’eau de certains pays d’Asie du Sud-Est est la période préférée de nombreux touristes du monde. A ce moment, tous les gens plongent dans des réjouissances et des purifications, se rassemblent pour se souhaiter une joyeuse nouvelle année tout en s’arrosant mutuellement d’eau. La fête a lieu, chaque année, à la mi-avril dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, et porte plusieurs noms tels que Bunpimay au Laos, Chol Chnam Thmay au Cambodge, Songkran en Thaïlande, et Thingyan au Myanmar. Malgré ces noms différents, les Têt traditionnels de l’eau de ces pays partagent les mêmes traits communs. Les personnes descendent dans la rue, s’aspergent mutuellement d’eau, versent de l’eau sur des maisons, objets de culte, animaux, outils de production….

Ces jours-ci, les rues de la capitale Vientiane ont une nouvelle physionomie jaune brillant, ayant la couleur de la fleur Dokkhoun, qui annonce l’arrivée de la nouvelle année au Laos. Les pagodes sont magnifiquement décorées de drapeaux et de fleurs, les moines installent les statues de Bouddhas dans les cours des pagodes pour que les visiteurs puissent y verser de l’eau, témoignant de leur respect et de leur confiance envers les Bouddhas, orientant les personnes vers le bien.



Des Laotiens réalisent la cérémonie de verser de l’eau sur les statues de Bouddha. Photo : AVI

Les Vietnamiens au Laos ou les Laotiens au Vietnam accueillent le Têt dans une atmosphère joyeuse, préservant leurs caractéristiques culturelles dont la cérémonie de nouage du fil au poignet en signe de paix et de chance. D’autres activités telles que la libération de poissons, d’oiseaux, de tortues, la procession de Nang Chua (Nang Sangkhane), la course de pirogues… sont organisées à cette occasion.

Les habitants du Cambodge ont accueilli les vacances du Têt traditionnel Choul Chnam Thmey dans la sécurité et la joie, dans un climat chaud. Les rues étaient plus désertes car les habitants de Phnom Penh étaient partis dans leurs villages natals pour les retrouvailles avec leur famille et la célébration du Têt traditionnel cambodgien.

En Thaïlande, la fête Songkran est fêtée cette année à Chiang Mai de façon plus spéciale car elle vient d’être reconnue par l’UNESCO patrimoine culturel immatériel de l’humanité et la province de Chiang Mai a été choisie, par le ministère de la Culture comme l’une des cinq à la culture la plus symbolique du pays.

Représentation de la danse sap à la « Grande fête de l’eau mondiale Songkran 2024 » en Thaïlande. Photo : AVI

Le réveillon Thingyan lance plusieurs activités religieuses au Myanmar. Après le tir d’un coup de canon, les gens descendent dans la rue avec des pots d’eau, prient tout en jetant de l’eau par terre. Comme c’est la période la plus chaude de l’année, une telle bataille d’eau est appréciée de tous.

Aux sons des danses, des tambours, de la musique, les locaux et touristes étrangers, de n'importe quelle langue ou couche sociale, partagent la joie, le bonheur d’une pleine journée du Têt de l’eau./.

Des enseignants d’une école de Vientiane à une fête de l’eau. Photo : AVI