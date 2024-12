Casques bleus vietnamiens : une décennie d'excellence et d'humanisme

20/12/2024

Début 2023, le lieutenant-colonel Nguyên Van Hiên a été déployé à Bambari, chef-lieu de la province d'Ouaka en République centrafricaine, un pays confronté à un climat rigoureux et à des conflits persistants. Fort de sa détermination de soldat de l'« Oncle Hô », il a su s'adapter rapidement à ce contexte difficile, surmonter les obstacles rencontrés et mener à bien sa mission. Son dévouement et son professionnalisme ont valu la reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues internationaux. Il a souligné que l'environnement de travail international des Casques bleus est marqué par une grande diversité culturelle, de modes de vie et de langues. Cette complexité exige de chaque soldat vietnamien un apprentissage continu, un perfectionnement de ses compétences professionnelles et une capacité à surmonter les difficultés. Il a également mis en avant l'importance de l'esprit de solidarité internationale pour mener à bien les missions.

Le personnel médical vietnamien apporte des soins essentiels aux populations locales du Soudan du Sud. Photo : Département de maintien de la paix

Selon le colonel Jhalendra Bhattarai, commandant en chef des forces de combat de Bambari, le lieutenant-colonel Nguyen Van Hien s'est distingué par son dévouement sans faille aux valeurs des Nations Unies. Son professionnalisme et son courage ont été des atouts précieux dans l'accomplissement de sa mission. De son côté, le colonel MD Rafiqul Islam, chef d'état-major adjoint des forces militaires de la MINUSCA, a estimé que les résultats obtenus par le lieutenant-colonel Nguyen Van Hien dépassaient toutes les attentes, témoignant ainsi de son excellence et de son impact positif sur la mission.

La lieutenante-colonelle Nguyên Thi Liên, seule femme vietnamienne engagée dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine, s'est vu attribuer affectueusement le surnom de "Madame Liên" par ses collègues internationaux, les populations locales et les médias du monde entier.

Les forces de maintien de la paix vietnamiennes dispensent des cours de langues étrangères aux enfants du camp de réfugiés de Bentiu au Soudan du Sud. Photo : Nguyên A

Arrivée en République centrafricaine en juin 2019, un pays alors en proie à des conflits armés et aux affres de la pandémie de Covid-19, la lieutenante-colonelle Nguyên Thi Liên a fait preuve d'une remarquable résilience. En dehors de ses missions officielles, elle s'est investie auprès des populations locales, les initiant à des techniques de culture maraîchère. Grâce à son initiative, chaque foyer des environs de son unité possède désormais un jardin potager où poussent des légumes vietnamiens tels que le liseron d'eau, la baselle, la courge et le maïs, diversifiant ainsi leur alimentation.

Elle a également partagé son savoir-faire en matière de culture du maïs et du soja. Elle a initié les habitants à la préparation de plats vietnamiens comme les "bánh sắn nhân đậu xanh" (boules de manioc aux haricots mungo) et à la transformation des haricots en boissons nutritives pour les enfants, enrichissant ainsi leur patrimoine culinaire et améliorant leur santé.



Une Casque bleu vietnamienne de l'hôpital de campagne offre généreusement des cadeaux aux enfants sud-soudanais. Photo : Département de maintien de la paix

Au-delà de leurs missions médicales, les médecins vietnamiens ont su se rendre indispensables auprès des populations locales. Leurs simples gestes, comme offrir des légumes du jardin de l'unité ou des fournitures scolaires, ont suscité une immense gratitude. Chaque fois qu'ils croisaient les soldats vietnamiens, reconnaissables à leur drapeau étoilé, les enfants les accueillaient avec des cris enthousiastes de "Vietnam !", témoignant ainsi de l'affection qu'ils leur portaient.

Les actions des lieutenants-colonels Nguyên Van Hiên et Nguyên Thi Liên, ainsi que du sous-colonel Bui Duc Thanh, illustrent parfaitement la manière dont les Casques bleus vietnamiens œuvrent au quotidien, depuis une décennie, pour apporter paix et prospérité aux populations africaines. Leurs histoires témoignent de l'engagement sans faille de notre pays en faveur du maintien de la paix et du développement durable.

Depuis 2014, le Vietnam s'est engagé activement dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le déploiement de ses premiers Casques bleus au Soudan du Sud a marqué le début d'une participation croissante. Classé 39e parmi les 117 pays contributeurs, le Vietnam a déployé plus de 274 Casques bleus, dont 36 femmes, témoignant ainsi de son engagement en faveur de la paix internationale. Durant la décennie écoulée, les unités et officiers de l'Armée populaire du Vietnam engagés dans les missions de maintien de la paix de l'ONU ont non seulement rempli avec brio toutes leurs missions, mais se sont également distingués par leur professionnalisme. Nombre d'entre eux ont été salués par des évaluations "excellentes" et récompensés pour leur dévouement. De plus, l'ensemble du personnel vietnamien a reçu l'Ordre pour l'œuvre pour le maintien de la paix de l'ONU, une distinction honorifique décernée par le Conseil de sécurité.

Les forces de maintien de la paix partagent un moment de convivialité avec les habitants du Soudan du Sud en jouant ensemble au jeu traditionnel vietnamien "Bit mat bat dê". Photo : Nguyên A

En ligne avec la Résolution 1325 du Conseil de sécurité, le Vietnam a déployé près d'une centaine de femmes soldats dans ses contingents de maintien de la paix, représentant un taux significativement supérieur à la moyenne mondiale. Ces femmes, notamment celles affectées aux hôpitaux de campagne de niveau 2 et aux équipes d'ingénierie, ont démontré un professionnalisme exemplaire et une capacité d'adaptation remarquable, contribuant ainsi à relever les défis spécifiques des missions de paix.

Le capitaine Pham Van Ha (2e à gauche) et le sous-lieutenant Luu Tuan Hung lors d'une visite au marché près de la base de l'hôpital de campagne au Soudan du Sud. Photo : Nguyên A

Les forces de maintien de la paix du Vietnam échangent avec leurs collègues de l’ONU au Soudan du Sud. Photo : Nguyên A

Des locaux au Soudan du Sud exécutent une danse avec des Casques bleus vietnamiens. Photo : Nguyên A

Les Casques-bleus vietnamiens, fidèles à l'héritage du "soldat de l'Oncle Hô", se sont engagés à servir les populations locales. Leurs missions sont marquées par une volonté de tisser des liens étroits avec les communautés, de contribuer à leur développement et d'améliorer leurs conditions de vie. Ces soldats de la paix réalisent un large éventail d'actions humanitaires : construction d'infrastructures, dispensations de soins médicaux, formation professionnelle, tout en promouvant les valeurs de solidarité et de partage. Leurs activités ont été saluées par les Nations Unies comme des initiatives innovantes et exemplaires.

Leurs actions, qui vont bien au-delà des missions traditionnelles de maintien de la paix, ont été qualifiées de "nouveau souffle" pour les opérations onusiennes. Ces distinctions témoignent de la reconnaissance internationale de l'engagement du Vietnam en faveur de la paix et du développement.



Les Casques bleus vietnamiens se coordonnent avec d’autres forces de maintien de la paix au Soudan du Sud. Photo : Département de maintien de la paix





La force de maintien de la paix vietnamienne a également été saluée par les commandants de la Mission et les agences onusiennes pour son professionnalisme, sa créativité et sa discipline exemplaires. Les Casques bleus vietnamiens ont su gagner le respect et l'admiration de leurs collègues internationaux La participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU, conformément aux directives du Parti et de l'État, est un élément clé de la politique étrangère et de défense du Vietnam. Elle permet non seulement d'affirmer le rôle responsable du pays sur la scène internationale, mais aussi de renforcer sa position et son prestige. Ces missions contribuent à créer un environnement international favorable au développement du Vietnam et à promouvoir la coopération multilatérale./.

Texte : Thông Thiên. Photos : Nguyên A, Thông Hai/VI et le Département de maintien de la paix. Graphique : Thao Nguyên. Traduction : Diêu Vân.