Cap sur le Vietnam : la nouvelle destination des étudiants internationaux

14/11/2025

Ces dernières années, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur vietnamiens a connu une forte augmentation. Cela témoigne du fait que le Vietnam est non seulement un pays sûr et accueillant, doté d'une culture riche, diverse et attrayante, mais aussi d’un système universitaire en pleine expansion, qui se rapproche des standards mondiaux. Parallèlement, le pays compte un nombre croissant d’universités figurant parmi les plus prestigieuses au monde. Ses politiques d’accueil flexibles — en matière de visas, de frais de scolarité, de bourses, de logement ou encore de transport — contribuent à attirer toujours plus d’étudiants étrangers.



Une place croissante sur la scène internationale Il y a encore une dizaine d’années, les universités vietnamiennes étaient peu connues sur la scène éducative mondiale. Aujourd’hui, elles figurent de plus en plus fréquemment dans les classements internationaux.Selon le Times Higher Education ( THE), d’ici 2025, le Vietnam comptera 11 universités et écoles supérieures reconnues dans ces classements, parmi lesquelles : l’École supérieure d’économie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université Duy Tan, l’Université Ton Duc Thang, la Faculté de médecine de Hanoï, l’Université Nguyen Tat Thanh, l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU), l’Université des sciences et technologies de Hanoï, l’Université de Hué, l’Université de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de Da Nang.





Le nombre de recherches publiées par les universités vietnamiennes dans les revues internationales augmente en moyenne de 15 à 20 % par an. De nombreux groupes de recherche vietnamiens participent également à des projets régionaux financés par les Nations Unies, la Banque mondiale ou l’Union européenne. Cela illustre la transformation profonde du système de gestion, de la recherche et de l’internationalisation des programmes de formation du pays. Les campus vietnamiens sont aujourd’hui non seulement des lieux d’enseignement, mais aussi de véritables centres d’innovation.

Au Nord, l’Université Hoa Lac (VNU Hanoï) se transforme en une « cité universitaire » moderne, verte et intelligente. Au Sud, les universités Ton Duc Thang, FPT et l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville font figure de modèles grâce à leurs bibliothèques numériques, leurs résidences aux normes internationales et leurs centres de recherche ouverts.

Réunion du Club de langues de la Faculté des langues et cultures vietnamiennes et d’Asie du Sud-Est (École supérieure des langues étrangères, Université nationale de Hanoï). Photo : Tran Thanh Giang/VI

Élèves du lycée Chihaya (Japon) participant au programme « Une journée de stage » organisé par l’École supérieure internationale de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville en 2024. Photo : Archives de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Cérémonie de remise des diplômes à des étudiants internationaux en informatique et en génie alimentaire à l’École polytechnique de Hanoï. Photo : Tran Thanh Giang/VI

À l’Université Ton Duc Thang, plus de 10 000 étudiants internationaux sont venus étudier, effectuer des stages ou participer à des échanges culturels au cours des cinq dernières années. Pour la seule année universitaire 2023-2024, l’établissement a accueilli 2 065 étudiants étrangers, un chiffre qui confirme le rôle croissant du Vietnam comme destination d’études dans la région.

Des coopérations internationales en plein essor

Une étude de Bui Minh Nghia, de l’Université des Finances et du Marketing, publiée dans la Revue électronique de théorie politique, révèle que le Vietnam a attiré 605 projets d’investissement étrangers dans le secteur de l’éducation, pour un capital total de plus de 4,57 milliards USD. Environ 430 programmes de formation en coopération internationale sont actuellement mis en œuvre dans 65 établissements vietnamiens. Cinq établissements d’enseignement supérieur à investissement étranger opèrent déjà au Vietnam.

École supérieure d’économie de Hanoï – un espace moderne et accueillant qui attire de nombreux étudiants internationaux. Photo : Tran Thanh Giang/VI

L'Ecole supérieure d’économie de Hanoï offre non seulement des connaissances économiques et culturelles vietnamiennes, mais aussi une immersion dans la vie hanoïenne. Photo : Tran Thanh Giang/VI

Échange entre étudiants vietnamiens et internationaux. Photo : Tran Thanh Giang/VI

À eux seuls, les programmes universitaires conjoints représentent 408 cursus en coopération avec des partenaires étrangers. Les principaux pays et territoires partenaires sont : le Royaume-Uni (101 programmes), les États-Unis (59), la France (53), l’Australie (37) et la République de Corée (27). De nombreuses organisations internationales de formation sont également présentes, telles que l’ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), l’ABET (Accreditation Council for Engineering and Technology Programs) ou encore l’ACQUIN (German Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute).

Ces coopérations témoignent des progrès considérables de l’enseignement supérieur vietnamien, dont plusieurs domaines — commerce et économie, informatique, ingénierie, éducation, sciences de la vie, médecine, sciences physiques et sociales — atteignent aujourd’hui les standards internationaux. Selon le professeur agrégé Hoang Minh Son, directeur de l’Université nationale de Hanoï, « pour le Vietnam, un système éducatif de pointe en Asie, visant à se hisser parmi les leaders mondiaux, doit être équitable, inclusif, moderne et de qualité. »

Grâce à ces avancées significatives, le Vietnam devient une destination de plus en plus attractive pour les étudiants du monde entier. Selon les données du ministère de l’Éducation et de la Formation, fin 2024, le pays comptait environ 22 000 étudiants internationaux inscrits dans ses établissements d’enseignement. Parmi eux, près de 4 000 bénéficiaient d’un programme d’études dans le cadre d’accords gouvernementaux, tandis que les autres suivaient des cursus dans le cadre d’accords bilatéraux ou à titre individuel. Les étudiants étrangers au Vietnam viennent de plusieurs dizaines de pays : Laos, Cambodge, Myanmar, Chine, Corée du Sud, Japon, Royaume-Uni, France, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Ukraine, Inde, Nigeria, Suisse, Espagne, Danemark, etc. Les disciplines les plus populaires sont la médecine, la pharmacie, l’économie, le commerce, la culture et les langues étrangères.

Coopération internationale dans le domaine de l’éducation et de la formation à l’École supérieure internationale (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) – un moteur du prestige croissant de l’enseignement supérieur vietnamien. Photo : Archives de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’Université des Sciences et Technologies de Hanoï, un groupe d’étudiants cambodgiens ne cachait pas sa joie. Hang Sokken, boursier de l’université, confie : « Ici, nous bénéficions d’un soutien financier pour nos frais de subsistance, et nos professeurs ainsi que nos camarades sont toujours prêts à nous aider. Ma réussite n’est pas seulement académique : elle m’a aussi permis de gagner en assurance et en ouverture d’esprit. Le Vietnam est vraiment devenu notre deuxième patrie. »

À l’École supérieure internationale de l’Université nationale de Hanoï, la diversité culturelle se reflète dans chaque classe. Des étudiants venus d’Inde, du Nigeria, du Japon, de Corée ou de Suisse échangent, mènent des recherches et innovent ensemble. Le projet « Purificateur d’air Helio », développé par les étudiants internationaux Comaan De (Inde) et Demy Warloxx (Nigeria), aux côtés de Nguyen Thi Hai Yen et Do Minh Hoang (Vietnam), a remporté le troisième prix du concours IStartup 2024.

Étudiants internationaux participant à la Journée culturelle des pays 2024, organisée par l’École supérieure internationale de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Archives de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Demy Warloxx a confié: « Travailler avec des étudiants vietnamiens nous apprend la patience, la créativité et l’efficacité en équipe. Ici, les idées sont toujours écoutées et valorisées, et l’apprentissage pratique est optimisé. » À la Faculté des langues et cultures vietnamiennes et d’Asie du Sud-Est de l’Université des Langues étrangères (VNU Hanoï), les clubs de langues et de football sont de véritables espaces d’échange entre étudiants coréens, japonais, chinois et américains. Chaque cours de vietnamien est une immersion culturelle : chant folklorique, calligraphie, gastronomie (le pho), etc.

Au Sud, l’École supérieure des langues étrangères relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 700 étudiants internationaux issus d’universités prestigieuses du monde entier. Depuis la pandémie de COVID-19, leur nombre a augmenté de 15 %, pour atteindre plus de 380 inscriptions sur la dernière période.

Activités extrascolaires des étudiants sur le campus de l’Université FPT de Hanoï. Photo : Archives de l’Université FPT de Hanoï

L’accueil d’étudiants issus d’universités renommées — telles que l’Université d’Adélaïde (membre du Group of Eight en Australie), l’Université nationale de Singapour (8ᵉ au classement QS 2025) ou plusieurs universités européennes — illustre l’attrait croissant du Vietnam dans un contexte d’internationalisation rapide de son système éducatif. L’afflux d’étudiants internationaux venus étudier et mener des recherches au Vietnam a contribué à créer un environnement d’apprentissage multiculturel et dynamique, propice aux échanges et à l’innovation, tout en reflétant l’excellence croissante de la formation vietnamienne.

Étudiants étrangers participant à un programme d’échange à l’École supérieure internationale de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, afin d’obtenir des crédits et de découvrir la culture du Vietnam fluvial. Photo : Archives de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Texte : Bich Van – Photos : Thanh Giang, Thong Hai/VI et archives Traduction: Diêu Vân Graphisme: Huong Thao