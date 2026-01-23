Camarade To Lam élu au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat
Le matin du 23 janvier 2026, au siège du Parti, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu son premier plénum pour élire le Bureau politique, le Secrétaire général du Parti, le Secrétariat du Comité central du Parti. la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti. Le Comité central du Parti du 14e mandat a élu à l'unanimité To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.
- Texte : Revue Vietnam Illustré/ Agence vietnamienne d’Information
