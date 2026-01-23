Camarade To Lam élu au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat

23/01/2026

Le matin du 23 janvier 2026, au siège du Parti, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat a tenu son premier plénum pour élire le Bureau politique, le Secrétaire général du Parti, le Secrétariat du Comité central du Parti. la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti. Le Comité central du Parti du 14e mandat a élu à l'unanimité To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat.

Le Secrétaire général du Comité central du Parti, To Lam, des membres du Bureau politique, du Secrétariat, du Comité central du Parti du 14e mandat, se présentent lors du 1er Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Le Comité central du Parti du 14e mandat a élu à l'unanimité To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Panorama du 1er Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA