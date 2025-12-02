Câm Thanh, l’un des plus beaux villages du monde en 2025

02/12/2025

Niché entre les palmiers d’eau (Nypa fruticans) et les bras tranquilles de la rivière, Câm Thanh vit au rythme lent et apaisé de la vie fluviale. Le village vient d’être distingué par Forbes parmi les 50 plus beaux du monde en 2025, une reconnaissance rare pour un écovillage vietnamien.

Vue d’en haut, Câm Thanh dévoile un paysage fluvial d'une beauté pittoresque. Photo : Tât Son

Câm Thanh, qui dépend aujourd’hui du quartier de Hôi An Dông, dans la ville de Dà Nang, et se situe à environ trois kilomètres du centre de la vieille ville de Hôi An. Son cadre naturel exceptionnel fait sa renommée : installé à la confluence des fleuves Thu Bôn, Truong Giang et Lô Canh Giang, juste avant qu’ils ne se jettent dans la mer Orientale, le village bénéficie d’un écosystème saumâtre d’une grande singularité.

Câm Thanh est un village riverain situé au bord d'un estuaire. Photo : Tât Son

Avec une superficie de plus de 900 hectares, dont plus de 300 hectares de zones aquatiques et de canaux, Câm Thanh offre un paysage d’une beauté quasi picturale : massifs de palmiers d’eau luxuriants, rivières sinueuses et maisons nichées sous les palétuviers. Selon les habitants, ce massif de palmiers d’eau d’eau douce et salée existe depuis plus de deux siècles. Autrefois limitée à environ sept hectares – d’où le surnom de « palmiers d’eau des Sept Hectares » (Bay Mâu) – elle s’étend aujourd’hui sur plus de 100 hectares. Historiquement, il protégeait les habitants des tempêtes et abritait une riche faune aquatique. Aujourd’hui, elle constitue une destination recherchée par les visiteurs en quête d’authenticité et de sérénité.

Le village de Câm Thanh est niché le long de canaux verdoyants. Photo : Thanh Hòa

À Câm Thanh, les visiteurs s’offrent une immersion authentique : glisser en bateau-panier sous la fraîcheur des palmiers d’eau, découvrir la vie fluviale au rythme des marées, rencontrer les pêcheurs et écouter les chants folkloriques Quảng. Les rameurs expérimentés proposent des démonstrations spectaculaires : manœuvré avec adresse, le bateau-panier virevolte, tourne et oscille, provoquant fous rires et sensations fortes, comme un manège aquatique au milieu de la nature.

Câm Thanh est réputé pour la beauté poétique et paisible de sa rivière. Photo : Thanh Hòa & Tât Son



Une excursion en bateau-panier dans le massif de palmiers d’eau de Bay Mâu laisse des souvenirs inoubliables aux visiteurs. Photo : Thanh Hòa

Aujourd’hui, Câm Thanh est devenu une destination touristique prisée, accueillant de nombreux visiteurs étrangers, surtout en été. Le village séduit par ses paysages poétiques, ses jeux folkloriques uniques et ses plats de fruits de mer généreusement préparés par des habitants réputés pour leur hospitalité.

La reconnaissance de Forbes vient consacrer le charme singulier de ce village, considéré comme l’un des plus beaux au monde.

Des touristes découvrent la vie des pêcheurs locaux. Photo : Thanh Hòa & Tât Son



Des enfants du village s’adonnent à des jeux traditionnels en pleine campagne. Photo : Thanh Hòa