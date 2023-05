Buôn Mê Thuôt – Destination mondiale du café

19/05/2023

Le café vietnamien affirme depuis longtemps, sa marque commerciale sur le marché mondial. En 2022, en dépit des difficultés de l’économie mondiale en période post-pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, les exportations nationales de café se sont classées 2e du monde, juste après le Brésil, exportées vers plus de 70 pays et territoires dans le monde, rapportant au pays près de quatre milliards d’USD. Le café de Dak Lak, avec son indication géographique « Café Buôn Mê Thuôt », représente plus d’un tiers du total d’exportation du pays. Cela a permis à cette province d'avoir fait de la ville de Buôn Ma Thuôt « la destination mondiale du café ».

Inspiration de Buôn Ma Thuôt

Le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) est célèbre non seulement pour ses Espaces des gongs, classé patrimoine culturel de l’Humanité, les fêtes de ses ethnies E dê, Ba Na, Co Ho, H’Mong, Xu Dang… mais encore pour son café Robusta à l'histoire centenaire. Dans la ville de Buôn Ma Thuôt, une fête de café internationale se tient tous les deux ans pour honorer l’histoire et la valeur de cette filière qui a fait sa richesse et sa renommée.

Le café Robusta fut planté à Buôn Ma Thuôt par des Français au début du 20e siècle, qui découvrirent et apprécièrent le goût fort du café Robusta à la différence du café Arabica auquel les Occidentaux sont plus habitués. A l'époque, la plupart de la production de Robusta était exportée vers la France.

Le Vietnam est désormais le 2e exportateur mondial de café, juste après le Brésil mais se classe 1er pour ses exportations de Robusta dont la plupart de café de spécialité à indication géographique « Café Buôn Ma Thuôt ».

Depuis plusieurs années, le café Robusta vietnamien fait parler de lui dans les médias internationaux. Récemment, la page gastronomique mondialement célèbre Taste Atlas a classé le café aux glaçons du Vietnam, préparé avec du café Robusta, 2e parmi les 10 boissons au café les plus succulentes du monde.

La radio CNN a estimé en 2022 que le café vietnamien était une "boisson populaire et préparée de manière originale". Le magazine The New York Times a paru en même temps un article sur le café vietnamien, selon lequel il devient une marque commerciale et revêt plusieurs goûts. En plus d'avoir régulièrement les honneurs des médias, cette spécialité de Buôn Ma Thuôt est certifiée par des organisations agricoles prestigieuses telles que Rainforest Alliance, UTZ et Fairtrade. Elle a gagné plusieurs prix lors de concours de café internationaux dont The Best of the World, International Catering Cup…

Les valeurs distinguées du café Robusta ont incité la ville Buôn Ma Thuôt à devenir la « destination du café du monde ». Lê Duc Huy, directeur général de la société Simexco Daklak, première société d’exportation de café de Dak Lak, a estimé qu'« avec tout ce que nous avons obtenu, nous pouvons affirmer que le café Robusta du Vietnam est le meilleur du monde. Le monde devrait penser, dans un futur proche, lorsqu’on parle du café Robusta, au Vietnam et à Buôn Ma Thuôt en tant que ville mondiale du café, de même façon que lorsqu’on parle de vin, on pense aussitôt au Bordeaux francais ».

Position du café Robusta sur le marché mondial

Le café Robusta de Dak Lak représente plus de 30% du total des 1,8 million de tonnes par an d'exportations nationales de café. Le marché du café de spécialité enregistre chaque année une croissance annuelle de plus de 12%, représentant environ 30% du chiffre d’affaires de 220 milliards d’USD de la filière café du monde. Cela montre ainsi que les potentiels du café de spécialité de Dak Lak sont énormes.

Autre avantage, c'est que le marché d’exportation du café Robusta du Vietnam est relativement stable. Outre l’Europe, le plus grand marché de consommation de café au monde, avec environ 30% des importations en la matière, les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée, la Chine… s’avèrent potentiels et souhaitent importer en grande quantité du café Robusta du Vietnam.

Café instantané du groupe du café Trung Nguyên Legend. Photo : Thanh Hoa, Trinh Bô/VI

Dak Lak considère le caféier comme une plante majeure, la première de sa structure économique. Elle a rédigé un projet de développement durable de la filière pour la période 2025-2030 avec comme objectif une croissance verte, stable et durable. Elle est déterminée à améliorer la qualité des zones de caféier de spécialité liées à l’indication géographique "Buôn Ma Thuôt".

Dak Lak a créé plusieurs zones de culture de caféier Robusta, ce qui a incité les sociétés à faire de même. On peut citer une société exemplaire en la matière, Simexco Daklak, qui a créé la coopérative agricole durable Cu Suê 2 Septembre, située dans la commune Cu Suê, district de Cu M’gar, province de Dak Lak, pour y cultiver plus de 150 ha de caféier. Ce modèle a accueilli de nombreuses délégations d’agronomes et de sociétés étrangères.

Dak Lak accélère la création de centres de transformation, renforce la publicité, appelle aux investissements, ce qui a donné la naissance à de grandes groupes ou sociétés d’exportation tels le groupe de café Nguyên Legand, les sociétés Simexco Daklak, An Thai, Dakman Vietnam… Tous œuvrent pour l'objectif de porter le chiffre d’affaires d’exportation de la filière café du Vietnam de 4 milliards d’USD par an à 10 milliards, un objectif ambitieux mais réalisable./ .

Musée mondial du café à Buon Me Thuot, capitale du café vienamien, où sont préservés et honorés des cafés célèbres du monde dont le café vietnamien. Photo : Thanh Hoa/VI

Le café Robusta couvre plus de 90% de la superficie de culture de caféier au Vietnam. Cette spécialité de la ville Buôn Ma Thuôt donne une boisson d’une belle couleur ambre, dégage un goût aigre doux de fruits. On peut le consommer tout de suite ou le préparer avec d’autres matières pour faire du café noir, du café au lait glaçé, du café à l’oeuf, du café salé…. Dak Lak vise, d'ici 2025, 1.000 ha de caféiers Robusta et 2.120 ha en 2030, et une production de 1.500 tonnes en 2030.

Texte : Thanh Hoa/VI -Photos : Thanh Hoa, Trinh Bô. Traduction : Diêu Vân