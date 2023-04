Bui Van Tu, artisan en sculptures et installations lumineuses

27/04/2023

Grâce à ses mains habiles, l'artisan Bui Van Tu a transformé du bois brut, voire du bois de rebut, en sculptures lumineuses féériques qui transmettent des messages profonds et significatifs.

Avant de se lancer officiellement dans ce nouvel art, le jeune artiste travaillait comme ingénieur en bâtiment et directeur de création dans une entreprise artisanale. Il a pensé pour la première fois à créer des sculptures lumineuses alors qu'il était étudiant.

Il a découvert que les ombres des rochers formaient des images intéressantes. Ainsi, Bui Van Tu a créé une forme d'art originale qui allie sculpture et lumière qu’il a nommé l'art de la “sculpture lumineuse”. C’est un art qui crée des images uniques à travers des ombres des objets.

Le processus de création d'une œuvre d'art commence par la conception d'idées et la sélection des matériaux. Tu sculpte et ajuste la source de lumière pour déterminer l'angle et la distorsion de l'objet. Le produit final est ensuite positionné devant la lumière pour créer des ombres et des formes qui reflètent la vision du sculpteur.

C'est un nouvel art au Vietnam, donc il n'y a pas d'instructions ou de chemin à suivre ni d'autres artistes à rencontrer pour échanger. Il doit explorer cet art et le découvrir lui-même.

Créer une sculpture lumineuse n'est pas très facile. Selon lui, ce travail demande de la minutie et de la patience. Avec des matériaux coûteux comme le bois “lũa” (le bois d’arbres morts enterrés depuis des années voire des dizaines d’années), la moindre erreur pendant le processus peut entraîner la mise au rebut de la pièce entière. Avec la céramique, l'artiste doit mouler la forme et la laisser sécher pendant un mois avant la cuisson. Pendant celle-ci, il faut une surveillance et des ajustements de température appropriés sinon le matériau a tendance à se déformer.

En 2022, Bui Van Tu a présenté son exposition sur le thème “Lumières des connaissances” marquant plus d'une décennie de pratique de son art. L'exposition présentait 12 portraits de scientifiques, d'artistes et de musiciens de renommée mondiale tels qu'Albert Einstein, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, Ludwig van Beethoven… Lors de l'exposition, Tu a déclaré: “Je cherche toujours des expressions nouvelles et fraîches pour chaque histoire. Je trouve l'inspiration dans la lumière, qui m'emmène dans un royaume fascinant. Les œuvres de cette exposition sont en quelque sorte le reflet de mon âme.”

Le jeune artiste a expliqué que chaque portrait est une pièce unique et la convergence de trois éléments que sont le temps, l'espace et la conscience. Par conséquent, créer un portrait n'est pas simplement “décrire les traits anatomiques du visage”. L'artiste doit restituer le caractère de la personne et aussi les vicissitudes de sa vie.

Portrait d’Archimède. Photo: Trân Thanh Giang

./. Grâce à son dévouement, Bui Van Tu a créé sa propre marque de sculptures lumineuses dénommée Dai Viet. Il espère transmettre sa passion, son dévouement aux jeunes Vietnamiens pour qu’ils poursuivent sa voie

Texte: Thao Vy - Photos: Trân Thanh Giang - Traduction: Hà Vu