Broderies sur feuilles de Bodhi, des œuvres artistiques très originales

23/12/2022

Avec son amour pour le métier traditionnel de brodeur hérité de sa famille, Quan Thi Cuc, qui vit dans le quartier de Linh Dam, arrondissement de Hoang Mai, à Hanoï, réalise des tableaux brodés à la main sur des feuilles de Bodhi créant des articles d’artisanat d'une grande valeur esthétique auréolés du cachet culturel vietnamien.

Plusieurs tableaux brodés sur la feuille de Bodhi prennent 10 jours à achever

Selon des artisans âgés du village, le métier de brodeur a pris racine à Van Lâm il y a plus de 700 ans. À la porte du village se dresse un ancien temple dédié au fondateur de l’artisanat local. La légende raconte que Trân Thi Dung, épouse du premier dignitaire de la cour de Trân Thu Dô (1194-1264), accompagnée d’autres personnes de la famille royale Trân (1225-1400), a visité Van Lâm et enseigné aux villageois comment tisser.

Quan Thi Cuc est née dans la commune de Phuc Thanh, district de Vu Thu, province de Thai Binh. C’était sa mère qui lui a appris à broder. A l’âge de 10 ans, Cuc a pu réaliser elle-même sa première œuvre. Ces dernières années, face au vigoureux développement des machines à broder, plusieurs artisans ont dû arrêter la broderie traditionnelle car ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Comme Cuc souhaite développer le métier traditionnel, elle a aussi valorisé son esprit créatif en inventant des broderies 3D et a ouvert des cours en ligne.

Des fils de broderie sont les fils normaux

Quan Thi Cuc donne des cours au centre de formation de broderie à la main Thu Cuc, et est également directrice de la SARL de broderie à la main Viet Nam

En 2019, lorsqu’un de ses élèves lui a demandé la façon de faire une broderie sur une feuille d'arbre, elle a commencé à se renseigner sur cette nouvelle matière et la signification de la feuille de Bodhi, puis a commencé à développer les broderies sur ce support original.

Les étapes pour réaliser un tableau brodé sur des feuilles de Bodhi sont les mêmes que celles pour broder sur d’autres matières. Elles consistent à chercher des idées, faire des esquisses sur papier, ajuster des motifs, faire des dessins pour les imprimer sur les feuilles. Comme les feuilles de Bodhi sont fragiles, les contours de broderies doivent être minces pour ne pas les déchirer.

Broder sur les feuilles de Bodhi est un travail minutieux et sophistiqué exigeant une haute valeur esthétique, de la patience et de la minutie. Les broderies coûtent de 400.000 à des millions de dongs. Elles servent de cadeaux lors des fêtes et sont même exportées vers le Japon et les Etats-Unis.

Les thèmes des œuvres de Cuc sont la calligraphie ornée de motifs représentant fleurs ou feuilles, les animaux sacrés des Vietnamiens tels que dragon, phénix, ou les plantes sacrées telles que lotus, cèdre… Chaque œuvre prend un jour au moins, mais parfois de deux à quatre semaines. L’œuvre la plus difficile est de réaliser une statue de Bouddha car l’artisan doit bien restituer le visage du Bouddha.

Cuc ouvre des cours de broderie en ligne pour enseigner à ceux qui souhaitent gagner de l’argent par la broderie. Cependant, elle souhaite le plus transférer ce métier familial, répandre la technique de broderie à la main à des milliers de femmes qui aiment cet artisanat afin qu'il ne tombe pas dans l’oubli face au développement de la broderie faite à la machine./.

Cuc transforme, de ses mains habiles, des feuilles de Bodhi en œuvres artistiques originales et de valeur

Texte : Ngân Ha – Photos : Cong Dat. Traduction : Diệu Vân