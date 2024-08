Blind Runners, le rendez-vous des coureurs déficients visuels

14/08/2024

Certains malvoyants et aveugles participent à des marathons à distance de dizaines de km de longueur, un rêve pour plusieurs personnes normales. Cependant, c’est réalisable au club “Blind Runners” des coureurs déficients visuels (DV) aimant la course. Ils inspirent par leur énergie de vaincre leur sort, de surmonter les défis pour apporter leur part à la société

En constatant que d'autres déficients visuels souhaitaient courir, le sportif malvoyant Vu Manh Tiên et ses amis ont créé le club « Blind Runners » pour qu'ils puissent pratiquer ce sport de la même façon que les gens sans handicap.

Vu Tiên Manh a partagé : “Ma vue est presque nulle. Avec l’encouragement d’autres, j’ai participé pour la première fois en 2021 à la course ECOPARK, de 21 km. Avant de m’y inscrire, j’étais inquiet. Mais après cette course, j'étais tellement excité que j’ai décidé de créer le club pour que d'autres déficients visuels puissent avoir l’occasion de courir, de se dépasser, de s'intégrer à la société ».

Le club a été créé en juillet 2023 sous le patronage de l’association des aveugles du Vietnam. En une année d’activité, le club réunit 41 membres dont 26 malvoyants et 15 volontaires qui servent de guide. Venant au stade Hang Day (Hanoï) le matin, on peut capter facilement l’énergie positive qui rayonne de chaque membre. Le stade devient non seulement un endroit d’entraînement mais encore de force motrice pour les aveugles, les incitant à se dépasser et avec plus confiance en soi.

Particulièrement, avec leurs efforts continus, tous les membres du club ont pu achever la distance de dix km et plus dont trois ont participé à des marathons nationaux et couru les 42 km, le rêve de bien des coureurs. Étant l’un des premiers coureurs aveugle du club « Blind Runners », M. Ho Quang Minh a partagé : « J’ai commencé à courir au club Blind Runners 50 m puis 100 m au début. Actuellement, avec l’aide d’autres du club et mes efforts, j’ai achevé facilement la distance de 10 km. La course me permet de fortifier ma santé mais aussi de rencontrer des gens et d'échanger ».

Les membres du club se réunissent au club pour non seulement apprendre à courir mais encore à s'aider mutuellement à surmonter les difficultés pour s’intégrer à la société, réduire les écarts avec les gens " normaux".

« Je me souviens encore de Nguyên Trong Viêt, âgé de 15 ans, aveugle dès la naissance. Lorsqu’il a commencé à courir, le premier jour, il n’a pas coopéré avec des volontaires et a pleuré sur la piste. Apprenant qu’il aimait les collations, nous l'avons invité à prendre un goûter et après, il a accepté de courir avec nous en faisant un tour du stade Hang Day. Depuis il a pu achever facilement un 5 km lors de dix compétitions », a dit Duong Vu Hoang Lin, un guide du club.

La joie du coureur Hoang Phu qui vient de gagner la médaille d’or d'un 5 km.

Avec comme le fil conducteur « Ne pas renoncer, avoir confiance en soi-même », le club « Blind Runners » ne cesse de répandre les messages positifs à la communauté des malvoyants, des personnes vulnérables en général, les aidant à fortifier leur santé, à adopter un mode de vie sain, à rester optimiste et, in fine, à s’intégrer plus facilement à la société./.

Les aveugles ou volontaires souhaitant participer au club peuvent contacter : M. Vu Tiên Manh - Téléphone 0843582000