Billets de banque vietnamiens : un voyage à travers l’histoire nationale

15/05/2026

Dans l’espace d’exposition de la Banque d’État du Vietnam, au n° 8 rue Vo Van Kiet, à Hô Chi Minh-Ville, cette exposition offre une immersion dans l’histoire à travers les billets de banque, objets familiers du quotidien.

Visiteurs découvrant la maquette de la succursale No 2 de la Banque d'État, située au 8 rue Vo Van Kiet à Ho Chi Minh-Ville, où se tient l'exposition. Photo : Thong Hai/VI

Sans longues explications, ces billets patinés par le temps suffisent à captiver les visiteurs. Du style d’impression aux matériaux, en passant par les éléments de sécurité, chaque détail reflète le contexte socio-économique de chaque période historique. Le 6 mai 1951, le président Hô Chi Minh signa le décret n° 15/SL portant création de la Banque d’État du Vietnam, marquant la transition d’un système monétaire financé par l’État vers un système bancaire moderne. La monnaie fiduciaire fut remplacée par des billets émis et gérés par la Banque d’État du Vietnam.



Après les Accords de Genève de 1954, le pays fut temporairement divisé, avec deux systèmes monétaires parallèles. Au Nord, la monnaie servait les efforts de reconstruction et de résistance. Au Sud, le gouvernement de Saïgon émettait sa propre monnaie destinée à l’administration et à l’effort de guerre.

Dès 1959, pour répondre aux exigences du développement économique, l’État émit une nouvelle monnaie et procéda à l’échange de l’ancienne au taux de 1 nouveau dong pour 1 000 anciens dongs, afin de s’adapter au nouveau contexte. Après la libération du Sud et afin d’unifier le marché monétaire, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam organisa, le 22 septembre 1975, une opération d’échange de devises dans tout le Sud, introduisant la nouvelle monnaie au taux de 1 nouveau dong pour 500 anciens dongs.

À partir de 1976, les systèmes bancaires des deux régions furent fusionnés. Le 25 avril 1978, l’émission de la nouvelle monnaie et l’échange de l’ancienne à l’échelle nationale achevèrent le processus d’unification monétaire. En 1985, l’État maintint le taux de change de 10 anciens dongs pour 1 nouveau dong, dans le cadre du programme d’ajustement des prix, des salaires et de la monnaie visant à stabiliser l’économie et le pouvoir d’achat.

En 2003, les billets en polymère ont été mis en circulation, remplaçant progressivement les billets en papier. Grâce aux techniques d’impression modernes, ils sont très résistants et intègrent de nombreux éléments de sécurité, contribuant à la lutte contre la contrefaçon.

L'espace d'exposition se situe dans le hall de la Banque d'État du Vietnam, succursale 2, au 8 rue Vo Van Kiet, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Thong Hai/VI

L'exposition offre au public un aperçu de l'histoire du pays à travers ces billets. Photo: Thong Hai/VI

L’exposition est organisée de manière chronologique, offrant aux visiteurs un aperçu des différentes périodes historiques. De la monnaie indochinoise de l’époque coloniale aux billets de l’Oncle Hô pendant la guerre de résistance, en passant par les divers types de monnaie et les tickets de rationnement de la période de l’économie subventionnée, chaque pièce reflète une tranche de vie socio-économique.

De nombreux visiteurs se sont longuement attardés dans l’espace consacré à la monnaie de la guerre de résistance. Mme Tran Thu Trang a confié : « En regardant ces billets, j’ai l’impression de toucher à l’histoire et j’apprécie davantage le présent. »

Dans l’espace dédié aux techniques d’impression monétaire et à l’identification des billets authentiques et contrefaits, de nombreux jeunes ont manifesté un vif intérêt pour l’observation directe des éléments de sécurité.

Ces détails, en apparence insignifiants, ont joué un rôle crucial dans la préservation de la valeur de la monnaie. L’espace consacré à la période des subventions a également attiré un large public de tous âges. Les tickets de rationnement et les bons de paiement, loin d’être de simples objets, ravivent le souvenir d’une époque où la distribution des biens était étroitement liée à la valeur de chaque unité monétaire.

Outre les présentations traditionnelles, l’exposition intègre des éléments interactifs permettant aux visiteurs de mieux comprendre le processus d’impression monétaire et les dispositifs de sécurité. Avec plus de 1 500 objets exposés, l’exposition illustre de manière vivante l’évolution de la monnaie vietnamienne au fil des époques, tout en reflétant les transformations socio-économiques du pays.

Bien plus qu’un simple moyen d’échange, la monnaie est un témoin du développement national. Des simples billets « Hô Chi Minh » aux billets modernes en polymère, la monnaie vietnamienne incarne l’esprit d’autonomie, d’autosuffisance et de résilience, des valeurs profondément ancrées dans l’identité nationale./.

Texte et photos : Thong Hai/VI Traduction: Diêu Vân