Banh dày, une spécialité du Têt traditionnel des H’mông verts

22/01/2023

Les H’mông verts (clan de l’ethnie minoritaire H’mông) vivent éparpillés au Nord-ouest du Vietnam, dans les provinces de Son La, Diên Biên, Yên Bai. Ils fêtent le Nouvel an un mois avant le Têt traditionnel des Kinh, d'une durée de 15 jours (du 30 novembre au 15 décembre du calendrier lunaire). À cette occasion, chaque foyer prépare des « banh dày » (pain de riz gluant cylindre) comme offrandes aux ancêtres et cadeaux aux invités pendant les jours de Têt.

Les H’mông verts font des « banh dày » à l’occasion de la fête du Nouvel an lunaire.

Selon les H’mông verts, le « banh dày » représente la Lune et le Soleil - lieu de naissance des personnes et de toutes les choses sur Terre. Il est aussi un symbole de la fidélité des couples.

Comme les Kinh, les H’mông verts utilisent du riz gluant pour faire le « banh dày » . Le riz gluant parfumé est lavé, trempé dans l’eau pendant environ trois à quatre heures, retiré, égoutté, puis cuit à la vapeur. Lorsque le riz est bien cuit, on le met dans une mangeoire en bois et on le pilonne.

La mangeoire est fabriquée à partir d'un tronc et le pilon est également fait de bon bois. Il est donc très dur et lourd. Bien qu'il ne nécessite pas beaucoup de compétences, le processus de pilonnage du « banh dày est assez laborieux, nécessitant de la force et de la persévérance.