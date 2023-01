Bœuf grillé dans un tube de bambou

25/01/2023

Avec des ingrédients faciles à acheter, la recette n'est pas trop compliquée, il ne faut qu'environ 20 minutes au chef pour faire du bœuf grillé dans un tube de bambou. Ayant sa présentation à la fois attrayante et unique, ce plat est apprécié de nombreux convives car il garde toute la saveur naturelle du bœuf.

Bœuf grillé dans le tube de bambou.

Afin de bien faire ce plat il faut savoir choisir le bœuf et comment le faire mariner. Habituellement, le cuisinier choisit de la génisse car la viande est plus tendre. La viande fraîche aura une certaine fermeté et au toucher, elle est élastique, sèche et a une plasticité collante.

Adresse à recommander:

Restaurant Cho Quê: Numéro 1, Ruelle 163 Hoàng Ngân, quartier de Trung Hòa, arrondissement de Câu Giây, Hanoi

Après le nettoyage, coupez du bœuf en tranches fines puis marinez-en avec des épices telles que : poivre, citronnelle, oignons, des feuilles de pandan, ail haché, sauce de poisson, sucre... Coupez des tubes de bambou d'environ 15-20 cm de long, lavez et nettoyez et laissez sécher. Mettez le bœuf mariné dans les tubes de bambou, puis utilisez du papier d'aluminium pour sceller les extrémités.Préparez le réchaud à charbon et placez le tube de bambou farci de viande sur le gril. Pendant le processus de cuisson, il est nécessaire de tourner le tube pour que la viande cuise uniformément. Faites cuire la viande pendant environ 20 à 30 minutes jusqu'à ce que le bœuf libère de l'eau et de l'arôme, puis retirez du gril. Utilisez un couteau pour couper un morceau de tube de bambou pour révéler la viande grillée à l'intérieur.

Le cuisinier choisit de la génisse pour faire ce plat.

Selon le goût des convives, ce plat peut être accompagné de sauce soja ou servi avec du sel de poivre citronné, du sel de piment vert.

Le bœuf grillé dans le tube de bambou est le plat préféré de beaucoup de convives et il est présent dans le menu des banquets de festivals./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang - Traduction: Hà Vu