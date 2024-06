Au pays natal de la flottille de Hoang Sa et de l’administration Bac Hai

22/06/2024

Les trois nom géographiques Truong Sa (province de Khanh Hoa), Ly Son (province de Quang Ngai), et Phu Quy (Binh Thuân) étaient tous inscrits dans l’histoire de la Cour des Nguyên comme des régions maritimes et insulaires qui avaient été exploitées par les Vietnamiens et qui avaient déclaré leur souveraineté très tôt. Actuellement, ces trois districts insulaires sont des points lumineux en termes de développement économique, touristique, de défense de souveraineté maritime et insulaire, et d’efforts dans la mise en œuvre de la convention contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) aux termes des recommandations de la Commission européenne (CE).

De Ly Son à Truong Sa

Depuis des générations, les pêcheurs du district de Ly Son considèrent Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys) comme leur zone maritime majoritaire car depuis la fin du 15e siècle, leurs ancêtres furent des milices de la flottille de Hoang Sa et même des soldats de l’administration de Bac Hai (furent créés à Ly Son), obéissant aux ordres des Seigneurs Nguyên et conduisant des navires dans ces archipels pour y ériger des bornes frontalières, mesurer les lignes maritimes, dresser des cartes et exploiter les produits aquatiques.

La célèbre flottille de Hoang Sa d’antan est de nos jours une flottille de bateaux de pêche de près de 600 unités, d’une capacité de plus de 70.000 CV.

Pham Thoai Tuyên, un habitant de Ly Son, surnommé « dictionnaire vivant » de l’histoire et de la souveraineté maritime et insulaire, a affirmé que Hoang Sa et Truong Sa appartiennent au Vietnam. Les pêcheurs de Ly Son les considèrent toujours comme leur habitation car c’est leur refuge à chaque départ en haute mer, le lieu pour s'approvisionner en nourriture, eau, essence, réparer le navire, bénéficier de soins de santé… pour qu’ils puissent mener de longs voyages en mer en toute sécurité.

Depuis que la Commission européenne (CE) a adressé un avertissement sous forme de «carton jaune» au Vietnam (en 2017) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Quang Ngai et le district insulaire de Ly Son ont mis en oeuvre résolument les propositions de la CE. Plusieurs programmes tels que « Policiers marins accompagnent les pêcheurs », « Soldats d’avant-garde accompagnant les pêcheurs »…. ont largement déployés pour guider, informer les pêcheurs sur les zones maritimes permises à exploiter et celles nous autorisées, ainsi que sur les conséquences de la pêche INN.

Le pêcheur Nguyên Van Chi, capitaine du bateau immatriculé 96539-TS, qui pratique la pêche en mer à Hoang Sa et Truong Sa depuis une vingtaine d'années, a dit : « auparavant, nous pêchions souvent dans les zones maritimes d’autres pays. Maintenant, lorsque les forces compétences nous guident et propagent la réglementation sur l’exploitation, la protection de ressources aquatiques, les pêcheurs n’exploitent que dans la zone maritime nationale ».

Le district insulaire de Ly Son était la deuxième localité de la province de Quang Ngai en termes d'infractions INN. Cependant, ces deux dernières années, il n’a enregistré aucun bateau coupable de violation.

Éoliennes installées sur l’île Phan Vinh. Photo : VI

Depuis la mise en œuvre de l’engagement contre l’exploitation de produits aquatiques illégale à la demande de la CE, tous les bateaux de pêche sont dotés d'un équipement de suivi satellitaire afin que le secteur compétent puisse les suivre et les surveiller.

Parallèlement au développement de la pêche halieutique durable, Ly Son développe le tourisme lié à deux atouts : ses paysages, ses fêtes traditionnelles, ses sites reliés à l’histoire de la souveraineté maritime de la Patrie tels que Am Linh Tu, Maison communale An Vinh, maison du souvenir, Mémorial de la flottille de Hoang Sa.

La splendide pagode Vinh Phuc sur l’île Phan Vinh A (district insulaire Truong Sa). Photo : VI

Au pays natal de la flottille de Bac Hai

Le dock de l’île Truong Sa sert de centre de logistiques fournissant gratuitement de l’eau potable, de la nourriture, des carburants….Photo : AVI

L’électricité éolienne de Phu Quy a une capacité installée de 6 MW, produit chaque année environ 25,4 millions de kWh. Photo : Thông Hai/VI

Au 17e siècle, parallèlement à la flottille de Hoang Sa à Ly Son, les Seigneurs Nguyên créèrent la flottille de Bac Hai à Binh Thuân ayant la même compétence d’exploiter des produits aquatiques dans l’archipel Truong Sa, les îles Phu Quy, Côn Lôn, Ha Tiên.

La Seigneur Nguyên Phuc Khoat (1738-1765) créa sur l’île de Phu Quy 14 villages et un hameau. Avec des villages et hameau d’origine, Phu Quy est devenu un district insulaire prospère dont la population s'élève à près de 30.000 personnes. La flottille de Bac Hai d’antan est aujourd’hui devenue une puissante flottille de bateaux de pêche de 1.500 unités, d’une capacité de 90 CV et plus par unité, qui exploite une zone maritime allant de l’archipel Truong Sa à Ha Tiên.

Le district insulaire de Phu Quy a fixé l'objectif de développer l’économie en se concentrant sur l’exploitation des produits aquatiques, la logistique de pêche, le commerce, les services tertiaires et le tourisme. Phu Quy développe fortement les bateaux de logistique de pêche chargés d'acheter des produits aquatiques, de fournir des matières premières, de produits de première nécessité aux pêcheurs hauturiers, ce qui leur permet de prolonger leurs sorties en mer.

Phu Quy a mis en œuvre ces dernières années l’engagement contre la pêche illégale INN à la demande de la CE. « Comme l’administration encourage les habitants à respecter la réglementation sur la pêche au large, depuis 2018, l’île ne compte aucun bateau violant la zone maritime d’un autre pays », a affirmé Le Hong Loi, secrétaire adjoint du Comité du Parti du district de Phu Quy.

Plage sur l’île Phu Quy. Photo : Thông Hai/VI

Phu Quy est réputé aussi pour ses belles plages et ses sites de tourisme écologique tels que grotte Ganh, pente Phuot, tombeau Thay, pagode Linh Son, ruisseau Du, lieu de contempler du lever du soleil en baie Triêu Duong…. Avec ses paysages sauvages, un climat ensoleillé et venteux, de belles plages, des habitants hospitaliers, Phu Quy s’efforce de construire une marque touristique liée aux caractéristiques insulaires et maritimes, ce pour une offre touristique attrayante, unique et diversifiée./.

Texte : Thông Thiên Photos : Thông Hai, Công Dat, Nguyên Dang Lâm, VI, AVI et Blueocean. Traduction: Diêu Vân