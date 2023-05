Assurer la sécurité des ressources en eau du Mékong

23/05/2023

Le 5 avril 2023, à Vientiane, les dirigeants des quatre pays membres de la Commission du Mékong (MRC) ont participé au quatrième sommet de la MRC. Ils ont appelé la MRC et les partenaires à trouver des mesures de réponse aux défis actuels, concernant notamment les impacts du dérèglement climatique, et à renforcer la coopération pour garantir la sécurité des ressources en eau et le développement durable du bassin du Mékong.

Lors de la réunion, les pays ont convenu d'accords pour atteindre les résultats de la Stratégie de développement du bassin du Mékong 2021-2030, avec 5 priorités: améliorer les fonctions écologiques du Mékong pour un environnement sain et productif ; améliorer l'accès et l'utilisation de l'eau et des ressources connexes pour le bien-être des communautés ; accroître la durabilité des activités de développement vers une croissance économique inclusive ; améliorer la résilience face aux risques climatiques, aux catastrophes et renforcer la coopération régionale.

Outre les réalisations communes, les pays ont échangé sur des solutions efficaces liées au développement durable et à la gestion environnementale du bassin du Mékong. Ces dernières années, en tant qu’un pays du bas-Mékong, le Vietnam est demeuré un membre actif et responsable dans la promotion de la coopération avec les autres pays membres de la MRC, les partenaires internationaux pour accroître l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des ressources connexes du fleuve Mékong en contribuant au développement socio-économique du pays, de la région du delta du Mékong en particulier.

Le Vietnam a construit les travaux d'irrigation de Cai Lon - Cai Be et le canal Nguyen Tan Thanh pour empêcher l'intrusion d'eau salée dans les provinces de Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Ca Mau, Tien Giang, Long An et Dong Thap. Ces ouvrages se combinent avec la digue maritime pour former un ensemble d'ouvrages qui répondent activement au changement climatique et réduisent les dommages causés par les catastrophes naturelles à la saison sèche pour les modèles de production de la région. Dans le même temps, ils fournissent également de l'eau douce pendant la saison des pluies, créant des conditions propices au développement socio-économique de la région. Cela résoudra également les conflits entre les zones aquacoles côtières et les zones de production agricole.

Parallèlement, le Vietnam a pris des mesures efficaces pour améliorer l'acidité des sols acides dans le delta du Mékong, afin de contribuer à augmenter la productivité des cultures; a promu la mise en œuvre du modèle d'agriculture « de bonne nature » comme la rotation riz-crevettes...

L'objectif à plus long terme est d'aider les agriculteurs locaux à changer leur façon de penser afin d'augmenter la valeur de leurs produits avec des marques spécifiques. En même temps, la localité formera des zones d'agriculture biologique, attirant des touristes du monde entier pour séjourner et faire l'expérience du tourisme agro-biologique.

Assurer la sécurité de l'eau et le développement durable du bassin devient une tâche urgente. Il est donc nécessaire de renouveler la réflexion et d'être plus créatif dans la coopération entre les pays riverains et les partenaires, de continuer à coopérer avec les partenaires potentiels, d’accroître la participation de la communauté dans le processus de prise de décision et d’innover en matière de mécanismes de mobilisation des ressources…./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction : Hà Vu