ASEAN : rebond des exportations de biens

19/06/2024

Après une année 2023 pleine de difficultés et de défis pour l'économie mondiale, en entrant en 2024, grâce à la reprise du marché mondial et à l'augmentation des commandes à l'exportation, le commerce extérieur des pays d'Asie du Sud-Est a connu des signes positifs.

Une reprise plus forte des exportations aura un impact plus important sur les économies dépendantes du commerce. Les économies de l'ASEAN au commerce extérieur rapporté au PIB le plus élevé comprennent Singapour (110 %), le Vietnam (91 %) et la Malaisie (86 %). Pour les autres pays, les exportations jouent également un rôle important dans le développement économique, représentant 58% du PIB de Thaïlande, 22% de celui de l’Indonésie, 20% de celui des Philippines.



Les exportations de produits électroniques contribuent le plus à la reprise commerciale et représentent une part importante des exportations des Philippines, de la Malaisie, du Vietnam et de Singapour, et de la Thaïlande. Les exportations de produits électroniques représentent environ 58 % des exportations des Philippines ; 38 % de la Malaisie ; 31 % du Vietnam ; et 23% de Singapour.

L'agriculture est toujours l'un des secteurs les plus importants pour les pays d'Asie du Sud-Est, représentant plus de 25 % du PIB dans certains pays. Pour le Myanmar, ce secteur fournit plus de 40 % de l'emploi total.



L’ASEAN est la principale source de produits agricoles pour de nombreux marchés majeurs à travers le monde. En général, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie produisent environ 3,3 millions de tonnes de latex chaque année, soit environ 70 % de la production mondiale.



L'Indonésie et la Malaisie, les deux principaux producteurs d'huile de palme en Asie du Sud-Est, fournissent près de 90 % de la production mondiale. En outre, l'Indonésie est également le troisième producteur mondial de cacao, avec 450 000 tonnes par an, et le huitième de thé selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO en anglais).

Les Philippines sont l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de noix de coco et d'ananas, et également un important producteur de sucre. Selon les données que vient de publier l'Agence nationale des statistiques des Philippines, au premier trimestre 2024, les exportations de biens et de services de ce pays ont augmenté de 7,5 %.



Le Vietnam et la Thaïlande sont les deux principaux pays exportateurs de riz. Le Vietnam et l’Indonésie sont des puissances exportatrices de poivre. Le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie sont les trois plus grands exportateurs de durian...



Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de marchandises est estimé à 93,06 milliards de dollars, avec une croissance forte et uniforme dans trois groupes de produits, à savoir : produits agricoles sylvicoles et aquatiques sont estimés à 8,46 milliards de dollars, en hausse de 23,8% en un an ; produits industriels et manufacturiers à 79,6 milliards de dollars, représentant 86 % du chiffre d'affaires total des exportations ; produits combustibles minéraux à 1,13 milliard de dollars, +12,1%. En outre, les exportations de textile-habillement au premier trimestre 2024 présentent aussi des signes positifs.

Au premier trimestre, l'Indonésie a été le troisième marché d'importation du Vietnam dans l'ASEAN (derrière la Thaïlande avec 2,6 milliards de dollars et la Malaisie, 2,41 milliards de dollars). Pour la première fois, le Vietnam est devenu le plus grand exportateur de riz vers Singapour et le 5ème partenaire d'exportation de produits halieutiques de ce pays. Le chiffre d'affaires à l'exportation de Singapour a atteint plus de 165,94 milliards de dollars singapouriens, soit une augmentation de 4,45 % par rapport à la même période de 2023.

La Banque centrale de Malaisie a annoncé que la croissance du PIB de ce pays au premier trimestre 2024 avait atteint 4,2 %, soit plus élevée de l'année dernière. Ce résultat provient de la reprise de la demande d'exportation des partenaires étrangers ainsi que de la consommation privée enregistrant une forte croissance. Les exportations de la Malaisie ont enregistré une augmentation de 5,2%, après une baisse de 7,9% au quatrième trimestre 2023.



Le retour de la croissance des exportations de l'ASEAN contribuera à accroître l'excédent commercial, à augmenter les réserves de change et à stabiliser la monnaie en 2024, promettant ainsi une forte reprise de la situation économique de l'ASEAN. /.

Texte synthétisé par la Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu