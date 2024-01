ASEAN - Japon : volonté commune d'agir pour l’environnement

26/01/2024

Le principal défi auquel l’ASEAN sera confrontée dans les décennies à venir est la nécessité d’équilibrer la croissance économique tout en réduisant les émissions de carbone. L'action en faveur de l'environnement vert ne peut être retardée, exigeant que les pays de la région « partagent la même volonté, la même détermination et agissent de manière drastique en faveur d'une Asie sans émissions nettes ».

Lors du premier Sommet des dirigeants de l'ASEAN et du Japon sur la « Communauté asiatique à émissions nettes nulles » (AZEC), le Premier ministre japonais Kishida Fumio a affirmé que l'AZEC jouait un rôle important dans la promotion de l'innovation, en soutenant le déploiement et la construction d'un système d'approvisionnement transparent, flexible, fort et fiable. Dans le même temps, ce mécanisme permet d’élargir le marché des énergies propres et des technologies avancées, de promouvoir les politiques de transition énergétique adaptées à la situation et aux conditions de chaque pays, les partenariats public-privé et la collaboration avec le secteur privé pour accélérer la transition énergétique de la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Sommet des dirigeants de l'ASEAN et du Japon sur la « Communauté asiatique à zéro émissions nettes » (AZEC) en décembre 2023. Photo : VNA

Le 4 mars 2023, la conférence ministérielle de la « Communauté asiatique à zéro émissions nettes » (AZEC) s'est ouverte à Tokyo, au Japon. Il s'agissait de la première conférence organisée dans le cadre de l'initiative proposée par le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors du Forum économique mondial en janvier 2022 pour promouvoir la réduction des émissions de carbone et assurer la sécurité énergétique, la qualité et le développement durable en Asie. La délégation vietnamienne était conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha. Photo : VNA

Lors du Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné un message fort sur la détermination et les actions drastiques du Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements pour atteindre les trois objectifs de réduction des émissions de carbone, de garantie de la sécurité énergétique et de croissance économique en Asie.

Dans le même temps, il a déclaré que les pays de l'ASEAN et le Japon devaient se coordonner plus étroitement pour construire une région Asie-Pacifique et Indo-Pacifique ouverte et inclusive et pour promouvoir conjointement la paix et la stabilité dans la région, en garantissant notamment le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Partageant les impacts croissants du changement climatique, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses mesures drastiques pour tenir ses engagements pris lors de la Conférence COP26. Le point culminant a été l'élaboration de stratégies et de plans nationaux tels que la Stratégie nationale sur le changement climatique, stratégie de croissance verte, plan énergétique VIII, transition vers les énergies renouvelables généralisées, développement d'un million d'hectares de rizières de qualité, à haut rendement et à faibles émissions. Le Vietnam a élaboré et mis en œuvre la contribution déterminée au niveau national (NDC), publié le plan de mise en œuvre du JETP et annoncé le plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du JETP. De plus, le pays a perfectionné ses institutions et son cadre juridique, notamment la loi sur le pétrole, la loi foncière et la loi sur l'électricité, dans le but de promouvoir le développement des énergies renouvelables selon les mécanismes du marché. Le Vietnam a également développé l'électricité issue de la biomasse et a vendu des crédits carbone.

Une section de digue maritime d'environ 2 km de long du bourg de Thinh Long, district de Hai Hau (Nam Dinh), a été complètement déformée. Photo : VNA



Afin de réaliser les objectifs de l'AZEC, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que dans les temps à venir de se concentrer sur la recherche, le développement et la diversification des sources d'énergie propre et des nouvelles technologies; de promouvoir le transfert de technologies pour assurer une conversion d’énergie propre adaptée aux conditions de chaque pays. Dans le même temps, il faudra établir de nouveaux mécanismes de financement climatique, des partenariats public-privé et des partenariats dans le secteur privé pour créer les conditions permettant aux pays en développement d'accéder à des capitaux préférentiels ; renforcer la coopération en matière de formation de ressources humaines de haute qualité, de gestion intelligente et de perfectionnement des institutions de marché modernes, appropriées et efficaces pour chaque pays.



Le 11 mars 2023, des habitants commémorent les victimes du tremblement de terre et du tsunami de mars 2011, à Iwaki, préfecture de Fukushima, au Japon. Photo : Kyodo/VNA

Lors de sa participation à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), tenue du 30 novembre au 13 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini les orientations de la coopération, notamment la réponse au changement climatique à travers une approche mondiale et la promotion du multilatéralisme. Selon lui, il est important d’intégrer l’innovation, la science et la technologie dans des domaines clés de coopération et de promouvoir un financement climatique préférentiel comme levier pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Le Conseil d'administration de la péninsule de Son Tra et des plages touristiques de Da Nang s'est coordonné avec les unités compétentes pour organiser le programme « Journée de l'environnement » sur le thème « Pour une mer de Da Nang éternellement bleue ». L'activité a attiré près de 500 participants. Photo: VNA