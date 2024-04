ASEAN-Australie : 50 ans de relations fructueuses et prometteuses

19/04/2024

Lors du Sommet spécial célébrant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie organisé en mars dernier à Melbourne (Australie), les dirigeants des pays de l’ASEAN et l’Australie se sont déclarés satisfaits du développement et des fruits de la coopération. Pour contribuer à la coopération ASEAN-Australie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la conférence, y a pris la parole en proposant de doubler le chiffre d’affaires du commerce bilatéral dans la décennie à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à une séance restreinte du Sommet spécial célébrant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie. Photo : AVI

Depuis que les deux parties ont établi leur Partenaire stratégique en 2014, les relations ont connu des progrès remarquables. L’Australie est le premier partenaire de dialogue et l’un de premiers partenaires ayant établi le Partenaire stratégique intégral avec l’ASEAN.

Les relations bilatérales se développent de façon dynamique dans tous les domaines : politique-sécurité, économie, culture, société, et coopération au développement. Le commerce bilatéral a atteint, en 2022, plus de 101 milliards d’USD, soit une hausse de près de 20% en un an. Les investissements directs australiens dans l’ASEAN ont atteint plus de deux milliards, soit 6,5 fois plus qu'en 2021, approchant le chiffre enregistré avant la pandémie de Covid-19.

Les forces aériennes royales d’Australie s’entraînent pour préparer l’exposition aérienne de Singapour qui s’est tenue en février 2024. Photo : Xinhua/AVI



L’Australie est l’un des partenaires de premier plan de l’ASEAN pour l'aider à construire sa Communauté, accordant des bourses d’études aux étudiants des pays membres, des aides financières et techniques pour renforcer la connectivité, réduire les écarts de développement et développer de façon durable la sub-région du Mékong. En termes d’orientations de développement dans les temps à venir, les deux parties sont tombées d’accord de créer un fort élan de la coopération économique et de l’investissement via la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle Zélande (AANZFTA), l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP), tout en renforçant la coopération dans de nouveaux secteurs tels que la créativité, l’économie numérique, la transition verte, le transfert d’énergie, l’e-commerce, la connectivité…

L’ASEAN salue la déclaration de l’Australie d’ajouter 222,5 millions de dollars australiens (145 millions d’USD) pour la coopération avec les pays de la subrégion du Mékong, créer un Fonds d’investissement de deux milliards de dollars australiens et d’autres initiatives pour impulser le commerce et l’investissement avec les pays de l’ASEAN dans les temps à venir.



Les fans vietnamiens se rassemblent en Australie pour encourager l’équipe féminine vietnamienne participant à la Coupe du monde de football. Photo : AVI

Les deux parties se sont accordées pour renforcer la coopération dans la politique, la sécurité, la défense, la coopération en mer, la cybersécurité particulièrement dans le cadre des mécanismes et forum du Sommet d’Asie de l’Est (EAS), du Forum régional de l’ASEAN (ARF), de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+)… et accélérer la coopération dans l’éducation, la formation, le travail, le tourisme, les échanges culturels, les échanges entre peuples, notamment entre jeunes et jeunes leaders de deux parties…. Selon l’expert Greg Earl, ancien membre du Conseil Australie-ASEAN et ancien journaliste chargé de l’Asie du Sud-Est du journal « The Australia Financial Review », le Vietnam est un partenaire fiable de l’Australie pour développer des relations économiques plus étroites avec le Vietnam et d’autres pays de l’ASEAN en général. La "Déclaration de vision des dirigeants ASEAN-Australie – Partenaires pour la paix et la prospérité" et la "Déclaration de Melbourne – Un partenariat pour l’avenir", ont été adoptées par le Sommet. Ce dernier a défini une Vision sur l’avenir qui servira de force motrice pour le développement des relations bilatérales dans tous les secteurs dans le futur./.

Texte synthétisé par la revue Vietnam Illustré. Infographie : Trong Hanh. Photos : AVI Traduction : Diêu Vân