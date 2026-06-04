ASEAN–États-Unis : un partenariat renforcé à l’aube de son 50e anniversaire

04/06/2026

L’ASEAN et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique global à l’approche du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations en 2027. Réunis les 2 et 3 juin à Jakarta, les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans plusieurs domaines clés, allant de l’économie numérique à la sécurité régionale, tandis que le Vietnam a formulé plusieurs propositions visant à approfondir la coopération ASEAN–États-Unis et le Partenariat Mékong–États-Unis.

Le 38e Dialogue ASEAN–États-Unis (AUSD 38). Photo: VNA

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, chef de la délégation des hauts responsables (SOM) de l’ASEAN du Vietnam, a coprésidé les 2 et 3 juin, au siège du Secrétariat de l’ASEAN à Jakarta, en Indonésie, la Réunion des hauts responsables du Partenariat Mékong–États-Unis (MUSP) 2026 et participé au 38e Dialogue ASEAN–États-Unis (AUSD 38).



Lors de la Réunion des hauts responsables du MUSP, les pays membres ont réaffirmé leur engagement à promouvoir un partenariat plus dynamique, efficace et concret. Les participants ont examiné les activités de coopération prévues pour 2026 et discuté de l’élaboration du Plan d’action du MUSP pour la période 2027-2029. Ils ont souligné l’importance de poursuivre la coopération dans les domaines clés, notamment la gestion des ressources en eau, l’environnement et le développement des ressources humaines, tout en convenant de la nécessité d’élargir le partenariat à de nouveaux secteurs.



Le secrétaire d’État adjoint américain Michael DeSombre a réaffirmé que la région du Mékong constituait une composante importante de la stratégie américaine pour l’Indo-Pacifique. Il a annoncé une aide de 14 millions de dollars destinée aux programmes de coopération en 2026 et exprimé le souhait de contribuer à une sous-région du Mékong « plus sûre, plus forte et plus prospère ».



Afin de renforcer l’efficacité du MUSP, le vice-ministre vietnamien Dang Hoang Giang a proposé quatre priorités : consolider les relations bilatérales entre les États-Unis et chaque pays du Mékong afin de bâtir un partenariat stratégique fondé sur la confiance mutuelle ; promouvoir l’intégration des chaînes de production et des chaînes d’approvisionnement résilientes ; faire face aux défis de sécurité non traditionnels, notamment la cybercriminalité et les escroqueries en ligne ; et maintenir la gestion des ressources en eau au cœur de la coopération tout en encourageant l’application des nouvelles technologies.



Les participants ont également discuté de la reprise de la Réunion ministérielle du MUSP afin de donner un nouvel élan au Partenariat Mékong–États-Unis.



Lors du 38e Dialogue ASEAN–États-Unis, les pays de l’ASEAN et les États-Unis ont réaffirmé l’importance de leur Partenariat stratégique global pour la paix, la sécurité et la prospérité régionales. Ils ont salué l’achèvement du Plan d’action ASEAN–États-Unis 2021-2025, dont l’ensemble des actions prévues a été mis en œuvre.

Les États-Unis demeurent le deuxième partenaire commercial de l’ASEAN, avec un volume d’échanges de 552,8 milliards de dollars en 2025, et son premier investisseur étranger, avec des investissements directs étrangers atteignant 42,3 milliards de dollars en 2024.

En vue du 50e anniversaire de l’établissement des relations ASEAN–États-Unis (1977-2027), les deux parties sont convenues d’achever rapidement l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau programme de travail ASEAN–États-Unis, tout en portant leur partenariat à un niveau supérieur. Washington a réaffirmé son engagement durable envers l’ASEAN, son soutien à la centralité de l’Association et sa volonté de poursuivre les initiatives en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité de plus d’un milliard d’habitants dans les deux régions.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie numérique, de la transformation numérique, des hautes technologies, de l’énergie, des semi-conducteurs, des minerais critiques, de l’éducation, de la santé, de la sécurité maritime, de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale.

Les États-Unis ont souligné leur priorité accordée à la lutte contre les escroqueries en ligne, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Ils ont également réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), au développement du Réseau électrique de l’ASEAN, à l’Initiative de guichet unique de l’ASEAN (ASW), ainsi qu’à la coopération dans les domaines de l’énergie, du gaz naturel liquéfié (GNL), de l’énergie nucléaire civile, de l’intelligence artificielle, de l’agriculture intelligente et du développement des ressources humaines.

Washington a par ailleurs annoncé l’élargissement du Programme des jeunes leaders d’Asie du Sud-Est (YSEALI), dont le nombre de participants passera de 500 à 1.000 par an.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, chef de la délégation des hauts responsables (SOM) de l’ASEAN du Vietnam. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien Dang Hoang Giang a salué la réaffirmation de l’engagement américain envers l’ASEAN. Il a souligné que le Partenariat stratégique global ASEAN–États-Unis devait continuer à se consolider sur la base de la confiance politique, du respect mutuel et des avantages réciproques, en visant des résultats concrets.

Il a proposé de renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique, de l’énergie, des minerais stratégiques, du développement de chaînes d’approvisionnement durables, de la lutte contre la criminalité transnationale, ainsi que de poursuivre le soutien aux efforts d’intégration de l’ASEAN et à la coopération dans la sous-région du Mékong.

Concernant les questions régionales et internationales, le diplomate vietnamien a salué l’intensification du dialogue entre les États-Unis et la Chine. Il a exprimé ses préoccupations face à l’évolution complexe de la situation au Moyen-Orient et à ses répercussions sur la sécurité énergétique et les chaînes d’approvisionnement mondiales, appelant à garantir la sécurité et la liberté de navigation maritime et aérienne dans le détroit d’Ormuz.

​Au sujet de la Mer Orientale, il a réaffirmé la position constante du Vietnam et de l’ASEAN en faveur du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté ainsi que de la liberté de navigation maritime et aérienne. Il a insisté sur le règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), et souligné l’importance de conclure rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international.

Le vice-ministre Dang Hoang Giang (droite) et le secrétaire d’État adjoint américain Michael DeSombre. Photo: VNA

En marge des réunions, le vice-ministre Dang Hoang Giang s’est entretenu avec le secrétaire d’État adjoint américain Michael DeSombre afin de promouvoir les échanges de haut niveau, les négociations commerciales et la coopération dans plusieurs secteurs prometteurs, notamment l’aviation et les minerais stratégiques.

Le vice-ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien continuait de créer des conditions favorables aux investissements et aux activités des entreprises américaines au Vietnam. Les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux./.