Artisanat : jouets en bambou, quand la tradition reprend vie

27/09/2022

Le peintre Nguyên Van Thach fabrique des jouets à partir de bambou .

Désireux d'apporter aux enfants des jouets créatifs fabriqués à partir de matériaux vietnamiens, le peintre Nguyen Van Thach à Hanoï a transformé des bambous en jouets artistiques.

Dans sa maison du centre du vieux quartier de Hanoï, Thach, 61 ans, et sa femme coupent et sculptent quotidiennement des bambous achetés dans le district de Quôc Oai pour fabriquer des jouets pour leurs petits-enfants et d'autres. Thach a déclaré que son fils lui avait suggéré de créer des articles respectueux de l'environnement, c'est ainsi qu'il a commencé à fabriquer des produits à partir de bambou.

Au début, Thach fabriquait simplement des jouets pour ses petits-enfants. Lorsqu'il a mis ses articles en ligne, certaines personnes en ont commandés, c'est alors qu'il a décidé de fabriquer des jouets à vendre.

Selon lui, le processus de fabrication comprend plusieurs phases. Le bambou est d'abord découpé en pièces, qui sont lissées et bouillies dans du peroxyde d'hydrogène pendant des heures dans le but de tuer les termites.

Dans la phase suivante, il utilise des outils pour sculpter et assembler les pièces en forme d'animaux du folklore. Les jouets sont peints pour résister à l'eau puis mis à sécher. Thach a déclaré qu'il était très heureux de voir de nombreuses personnes d'autres provinces et villes venir dans son atelier pour apprendre le métier, dont de nombreux étudiants. En été, son petit atelier se transforme en lieu de rendez-vous pour les enfants.

Dans l'espoir de préserver la culture vietnamienne à travers ces jouets, Thach a organisé des cours pour enseigner à des enfants de Hanoï et d'ailleurs comment fabriquer de jolis jouets en bambou./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long & Archives-Traduction : Hà Vu