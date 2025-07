Art et précision : les chefs-d’œuvre brodés de My Duc

Situé à 40-50 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de la capitale Hanoi, la commune de Phuc Son est une zone connue pour ses activités artisanales traditionnelles, notamment la broderie, ainsi que pour ses paysages naturels et ses sites culturels. Désireux de préserver le précieux métier de la broderie traditionnelle locale et de créer des emplois pour la population locale, Lê Văn Khoa et son épouse, forts de nombreuses années d’expérience, ont fondé la Coopérative de broderie à la main de My Duc. Leur objectif : former de nouveaux artisans passionnés et produire en quantité des œuvres de broderie renouvelant l’artisanat traditionnel vietnamien.

Aujourd’hui directeur adjoint de la coopérative, Lê Van Khoa raconte que, au début des années 1990, les habitants de la commune de Dông Tâm réalisaient des broderies destinées aux manches de kimonos. Cependant, avec la baisse des exportations, beaucoup d’artisans ont vu leur activité décliner, voire disparaître. Animés par leur amour de cet art millénaire, Khoa et son épouse ont ouvert en 2002 un atelier de broderie rue Nguyên Thai Hoc, où ils ont commencé à expérimenter la broderie en 3D.

Face à la demande croissante pour des souvenirs originaux et des objets de décoration intérieure, ils ont décidé de créer la Coopérative de broderie à la main de My Duc. Leur ambition : préserver cette tradition tout en l’adaptant aux goûts contemporains, en collaborant avec des artisans locaux animés de la même passion pour cet art ancestral.

Conscients de l’évolution des exigences esthétiques, Khoa et son épouse se sont spécialisés dans la broderie en 3D, une technique nécessitant une grande précision et une créativité poussée. Grâce à leurs recherches et à l’expertise d’artisans chevronnés, ils ont uni leurs talents avec ceux d’artistes de Dông Tâm et d’autres communes voisines pour créer des œuvres aux thématiques variées : paysages, scènes de vie, éléments naturels, patrimoine culturel et historique du Vietnam. Cinq œuvres emblématiques de la coopérative ont été reconnues par le programme OCOP (One Commune One Product), symbole d'excellence artisanale : Sen Zen, Tournesols, Pagode au pilier unique, Khue Van Cac et Don Xuan.

Khoa explique que la broderie en 3D diffère considérablement des techniques traditionnelles. Tout commence par la conception du motif, suivie d’un dessin précis de l’arrière-plan. L’objectif est de créer une transition fluide entre ombre et lumière, entre plans proches et lointains, afin de produire une impression de profondeur et de réalisme.

« Poisson-carpe franchissant la porte du dragon ».

« Pivoine dans le jardin royal ».

La réussite de ces œuvres exige une précision extrême : les artisans doivent faire preuve d’une grande minutie et être capables de réaliser des courbes douces et harmonieuses. La fusion entre dessin et broderie doit être parfaitement maîtrisée pour aboutir à des créations à la fois esthétiques et artistiques, d’un niveau d’excellence rare.

« Saison des récoltes ».

Aujourd’hui, les broderies réalisées à la main par la coopérative de My Duc s’adressent aussi bien aux amateurs de décoration intérieure contemporaine qu’aux personnes en quête de cadeaux précieux. Certaines pièces peuvent atteindre un prix de 5 millions de dôngs ou plus. En parallèle de la production d’œuvres haut de gamme, Khoa et son épouse dispensent des formations en ligne et en présentiel à des apprenants venus de tout le pays, avec l’objectif de transmettre ce savoir-faire unique et de développer une gamme de petits objets artisanaux brodés à la main.

Ngoc, l’une des jeunes créatrices de mode en formation, témoigne : « Après seulement deux jours d’apprentissage avec les artisans, j’ai réussi à broder les traits de base. Ici, j’ai non seulement appris à broder, mais aussi à dessiner pour créer des motifs 3D très réalistes. Une fois ma formation terminée, je pourrai intégrer ces techniques à mes propres créations de mode. Je travaille aussi sur un projet de restauration de broderies anciennes vietnamiennes. Apprendre la broderie à la main ici m’aide énormément à concrétiser ce projet. »



Texte: Ngân Hà - Photos: Trân Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu