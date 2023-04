Approfondir le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France

14/04/2023

L’année 2023 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973-12 avril 2023) et le 10e de leur partenariat stratégique (2013-2023). Au cours du dernier demi-siècle, malgré les vicissitudes historiques, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la France sont devenues de plus en plus solides, riches et efficaces dans tous les domaines. Avec la bonne coopération existante, ainsi que la détermination des deux pays, le grand potentiel de coopération Vietnam-France continuera sûrement de croître fortement et deviendra de plus en plus efficace.

50 ans de coopération et de développement entre le Vietnam et la France. Photo : VNA

Les deux pays entretiennent de nombreux mécanismes d’échanges réguliers sur la politique, l’économie et la défense à différents niveaux. Photo: VNA



Le Vietnam attache une importance particulière à ses relations de coopération avec la France, considérant toujours l'Hexagone comme un partenaire important dans sa politique étrangère, et souhaite approfondir sans cesse l’amitié traditionnelle, la confiance mutuelle et le partenariat stratégique entre les deux pays.

Quarante ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont signé une déclaration commune sur leur partenariat stratégique en septembre 2013. Ce jalon a créé une dynamique pour rendre les relations entre les deux pays plus profondes, plus substantielles et plus efficaces. Les deux pays entretiennent de nombreux mécanismes d’échanges réguliers sur la politique, l’économie et la défense à différents niveaux. Actuellement, le Vietnam et la France disposent de nombreuses conditions favorables pour renforcer leurs relations.

Le directeur général adjoint du groupe Électricité du Vietnam (EVN) Nguyên Xuân Nam et le directeur de l'Agence française de développement (AFD) au Vietnam Hervé Conan signent une convention pour un prêt de 80 millions d'euros visant à renforcer le réseau électrique dans le sud du Vietnam. Photo: VNA

La France attache une grande importance à la position du Vietnam dans la région ainsi qu’au déploiement de ses stratégies et politiques dans les régions d’Asie du Sud-Est et d’Asie-Pacifique. En ce qui concerne la coopération dans le cadre de l'Union parlementaire francophone (APF), l'Assemblée nationale du Vietnam en est un membre actif et assure actuellement la présidence de la région Asie-Pacifique de l'APF.

S’agissant de la coopération au développement, la France est le premier bailleur de fonds européen bilatéral en matière d’APD pour le Vietnam et ce dernier se classe au deuxième rang des bénéficiaires de l’APD française en Asie, avec un capital engagé total pouvant atteindre 18,4 milliards de dollars (depuis 1993). La France accorde au moins 200 millions d’euros (près de 231 millions de dollars) d’APD chaque année au Vietnam, en se concentrant sur trois domaines : le changement climatique, la transition énergétique et la croissance verte.

Le commerce bilatéral a plus que triplé, passant d’environ 1,6 milliard de dollars en 2009 à 5,3 milliards de dollars en 2019. De nombreuses entreprises françaises ont choisi d’investir au Vietnam non seulement en raison de son marché plein de potentiels, mais aussi parce que c’est un lieu favorable au développement des affaires dans la région de l’ASEAN.

Les deux pays ont des programmes d'échange et de coopération en matière de formation de premier cycle et des cycles supérieurs riches et diversifiés avec des centaines d'accords signés entre universités et centres de recherche. Chaque année, le gouvernement français accorde environ 80 bourses à des étudiants vietnamiens pour faire des études en France, afin d’aider le Vietnam à former des ressources humaines de qualité. La France abrite le troisième plus grand nombre d’étudiants vietnamiens au monde avec plus de 10.000 (une augmentation d’environ 40 % au cours de ces 10 dernières années).

Concernant la coopération médicale, il s’agit d’un domaine traditionnel de coopération avec près de 3.000 médecins vietnamiens ayant eu l’occasion de faire des stages dans les hôpitaux français, ainsi que la coopération entre l’Institut Pasteur de Paris et les Instituts Pasteur du Vietnam.

En particulier, en tant que membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), les deux pays ont de nombreuses activités de coopération dans ce cadre, notamment dans l’enseignement de la langue française et l’enseignement universitaire.

Le port international de Gemalink (ville de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau) est le seul port en eau profonde de la région de Cai Mep - Thi Vai. Ce port est le fruit d’une coopération entre la Société par actions Gemadept (Vietnam) et le groupe français CMA-CGM. La première phase du projet a été officiellement lancée en février 2019 sur une superficie de 33 ha, avec un investissement total de 330 millions de dollars. Photo : VNA

Les deux pays partagent également de nombreux points de vue et intérêts similaires dans des affaires internationales. Dès lors, le renforcement des relations entre le Vietnam et la France devient une exigence objective et nécessaire dans l’intérêt des deux pays.

Dans les temps à venir, les deux pays disposeront de nombreuses conditions favorables pour faire une percée forte avec une vision solide et à long terme, contribuant au renforcement de la relation de coopération, approfondissant le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France./.

Texte: VNP - Photos: VNA - Traduction : Hà Vu