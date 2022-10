Accélérer le redressement économique de l’ASEAN

30/10/2022

Le monde fait face à nombreux défis dont la sécurité alimentaire, le changement climatique, la stagnation de la navigation maritime et des chaînes globales d’approvisionnement… Dans ce contexte, la 54e conférence des ministres de l'Economie de l’ASEAN (AEM-54) et conférences connexes, qui viennent de se dérouler au Cambodge, ont fait le bilan de la mise en œuvre des mesures de redressement économique de façon durable et synchrone.



L’Asie du Sud-Est, 3e économie de l’Asie et la 5e du monde, est en plein processus de redressement économique post-pandémie, selon la Banque d’Asie de développement (BAD). En 2021 la croissance du PIB de la région a été de 2,9% et devrait atteindre cette année 4,9%.

En termes de navigation maritime dans l’ASEAN, bien que la pandémie de Covid-19 ait exercé de grands défis sur les activités de ce secteur, ils sont devenus un moteur de développement plus dynamique.

En 2021, les marchandises transportées via des ports maritimes vietnamiens ont atteint un volume de 703 millions de tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à 2020, dont plus de 24 millions de TEU de conteneurs. En dépit de la pandémie et des réglementations strictes de prévention à Singapour, ce dernier a été élu en 2021, une nouvelle fois, comme le port de transit le plus animé au monde, avec au total 599 millions de tonnes de fret.

Les défis dûs à la pandémie deviennent la force motrice qui contribue à développer la navigation maritime de l’ASEAN

Sur le plan agricole, les pays de l’ASEAN accordent la priorité à développer l’agriculture de hautes technologies. Ce secteur est jugé comme compétitif, capable de s’adapter au changement climatique et de bien s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement régionale et mondiale.

Selon de nouvelles prévisions de l’Institut de recherches sur l’alimentation (NFI), dont le siège est à Bangkok, les exportations d’aliments et de denrées alimentaires de la Thaïlande devraient établir cette année un record de 35 milliards d’USD.



Selon les estimations de l’association du tourisme d’Indonésie, les recettes des touristes étrangers venant à Bali devraient retrouver en 2025 le total de 6 millions d’USD enregistré avant l’explosion de la pandémie. L’Indonésie a comptabilisé au 1er semestre de l’année, 743.210 touristes étrangers, soit une hausse spectaculaire de 929,66% en un an. Les secteur du tourisme des pays de l’ASEAN se redressent graduellement

La délégation vietnamienne a avancé plusieurs initiatives positives lors des discussions de l’AEM-54, dont les orientations de coopération économique entre l’ASEAN et ses partenaires à l’extérieur du bloc, ce pour apporter des intérêts concrets aux sociétés vietnamiennes et de l’ASEAN, contribuer au redressement économique dans la période post-pandémie.

Prochainement, l’ASEAN accordera une attention particulière au système commercial basé sur la mondialisation, le multilatéralisme, la libéralisation commerciale, l’investissement dans la région, la lutte contre le protectionnisme, la logistique, la construction d’une économie numérique, les énergies renouvelables… ce pour accélérer efficacement le redressement économique./.

Synthèse par la VI. Photo : AVI. Traduction : Diêu Vân