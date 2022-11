Accélérer le développement du réseau autoroutier national

20/11/2022

Le récent Plénum du Comité central du PCV (6e mandat) a fait ses conclusions, parmi elles la demande selon laquelle la Planification globale nationale doit privilégier la formation de l'ossature du réseau autoroutier national .

L'autoroute Vân Don- Mong Cai, une fois entrée en service, contribuera au développement socio-économique interrégional et de l’ASEAN. Photo diffusée par l’AVI

A l’horizon 2050, le maillage autoroutier national devrait être achevé, composé de 41 autoroutes d’une longueur totale estimée à 9.014 km. Il comptera deux axes transnationaux dont la ligne transnationale Nord-Sud à l’Est du pays et celle à l’Ouest, 14 lignes au Nord, 10 lignes au Centre et les Plateaux du Centre, autant de lignes au Sud totalisant environ 1.290 km, trois périphériques à Hanoï et deux autres à Hô Chi Minh-Ville.

Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre et des vice-Premiers ministres sont venus examiner à plusieurs reprises des ouvrages de routes transnationales pour résoudre les difficultés concernant ces ouvrages.

Les priorités de développement comprennent le développement des infrastructures de transports et de communications, particulièrement à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, de l’énergie, des télécommunications…. liées à la création des couloirs économiques et à la construction d’infrastructures homogènes et modernes dans les régions économiques clés.

Le 3 septembre 2022, dans la province de Phu Tho, le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation de travail viennent superviser le projet d’autoroute reliant la province de Tuyên Quang à celle de Phu Tho, qui croise l'autoroute Hanoï- Lao Cao (1ère étape). Photo: Duong Giang/AVI

Selon le ministère de la Communication et du Transport, les investissements nécessaires à la réalisation des projets d’autoroutes d’ici à 2030 sont estimés à 813.000 milliards de dongs. La période 2021-2025 nécessitera environ 393 000 milliards de dongs dont 153 500 milliards non étatiques.

Selon Hoang Van Cuong, membre de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale, il faut diversifier les formes d’investissement pour développer le réseau de voies à grande vitesse où l’Etat joue le rôle directeur dans l’appel de fonds non étatiques.

Une planification globale nationale faisable contribuera à définir la voie optimale à atteindre de la façon la plus efficace et rapide, les objectifs de développement du pays./.

Le chantier du tunnel Nui Vung relevant de l’autoroute Nord-Sud dans le district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân. Photo : Huy Hung/AVI

Synthèse par la Revue Vietnam Illustré. Photos: VNA. Traduction: Diêu Vân