A Ninh Thuân, le désert ne cesse de reverdir

24/06/2023

Des fermes aux vignes aux branches chargées de fruits, des cultures d’aloe vera et d’asperges couvrant d’une couleur verte des zones arides de sable blanc…, est une esquisse réalite de l'agricuture très particulière de la province de Ninh Thuân, surnommée le « petit désert » du Vietnam. Ces spécialités agricoles, typiques de Ninh Thuân, qui contribuent à reverdir des zones désertiques, jouent un rôle croissant dans l’économie locale.

Zones de matières premières vinicoles et de raisin de table. Photo : Công Dat/VI

Remplacer le sable par des variétés agricoles de haute qualité

Ninh Thuân, située sur la côte méridionale du Centre, est surnommé le « petit désert » du Vietnam en raison d’un climat aride toute l’année. La superficie de désert représente 41.021 ha, soit 12,21% de la superficie naturelle de toute la province. Par ses conditions climatiques défavorables, les locaux se sont mis à pratiquer la viticulture, plante qui résiste bien au soleil et à la sécheresse, transformant la terre de Ninh Thuân un lieu de viticulture idéal.

La vigne fut implantée au Vietnam en 1960 et mise en culture au centre Nha Ho, actuel Institut de recherche sur le coton et de développement agricole Nha Ho, district de Ninh Son, avec des variétés tropicale et tempérée provenant de Thaïlande, de République de Corée et des Etats-Unis.

Nguyen Van Moi, propriétaire de la ferme viticole Ba Moi, située dans la commune de Phuoc Thuân, district de Ninh Phuoc, est le viticulteur le plus connu de Ninh Thuân. Sa ferme est devenue, en plusieurs années, un lieu de visite et de dégustation célèbre.

Appliquant de hautes technologies dans la viniculture. Photo : Lê Minh/VI La fête du raisin et du vin, fête traditionnelle de Ninh Thuân qui se tient tous les deux ans, vise à construire et fortifier la marque commerciale locale mais aussi à valoriser la culture de ses ethnies. Cet événement s'est tenu cette année du 13 au 18 juin.

Le village viticole de Thai An, se situe dans la commune Vinh Hai, district de Ninh Hai, avec environ 200 ha de vignes longeant l’axe routier 702, la route côtière considérée comme la plus belle du Vietnam, conduisant à la baie de Vinh Hy. Le village viticole touristique le plus célèbre de la localité abrite des vignes chargées de raisins mûres. Les vignes, asperges et aloé-vera sont les cultures majeures du secteur agricole de Ninh Thuân grâce aux conditions pédo-climatiques idéales.

L’asperge est la plante qui contribue à l'œuvre de “réduction de la pauvreté” grâce à son haut rendement, sa bonne qualité, son grand marché de consommation. La province compte actuellement plus de 200 ha de culture d’asperges, essentiellement dans les districts de Ninh Phuoc, Ninh Hai, Thuân Bac, Ninh Son et la ville de Phan Rang- Thap Cham.

L'aloe vera est une plante facile à cultiver, la durée entre la mise en culture et la récolte est relativement courte, c'est qui convient bien aux agriculteurs ayant peu de fonds, et le sol exige peu d’irritation. Ninh Thuân compte environ 350 ha d’aléo–vera, essentiellement dans le quartier de Van Hai, ville de Phan Rang, Thap Cham, et dans les districts de Ninh Phuoc, Ninh Son, Thuân Bac. Ninh Thuân. L'aloe vera est connu comme l'un des 12 produits agricoles de Ninh Thuân.

Faire de l’agriculture high-tech une filière de pointe

La province de Ninh Thuân accélère l'application des hautes technologies dans la production agricole pour créer des régions et projets de taille, fabriquer des produits de qualité satisfaisant les exigences du marché, faire de l’agriculture high-tech une filière de pointe de l’économie locale.

Pour cela, Ninh Thuân s’efforce de mobiliser des ressources, d'élaborer des mécanismes et politiques d’attraction de l’investissement, d'aide au développement agricole high-tech, investi dans les infrastructures techniques des zones de production et parcs agricoles high-tech, renforce la recherche, sélectionne les semences, des processus et technologies de production optimales..

Parallèlement, Ninh Thuân développe le traitement, coopère dans la production, promeut le commerce, élargit le marché, développe les ressources humaines compétentes, accélère le transfert numérique destiné au développement agricole high-tech.

Récemment, Ninh Thuân a appliqué de nombreuses politiques prioritaires, soutient les sociétés et coopératives agricoles dans l’application des modèles de production VietGAP, GlobalGAP, ISO, ISO/IEC 17025, HACCP, l’agriculture bio… On peut citer par exemple le modèle de production d’asperge de la ferme bio Tiên Tiên, de la coopérative Tuân Tu, district Ninh Phuoc, le modèle de production viticole de la SARL Ladora Farm, district de Ninh Son, le modèle de culture high-tech du melon de la coopérative agricole high-tech Nam dans le district de Bac Ai.

Processus d’extrait du sirop de raisin et production de vin à la ferme Ba Moi. Photo : Công Dat/VI Vins, sirop, raisins de table, raisin séché de Ninh Thuân. Photo : Công Dat/VI

Particulièrement, la société par actions des Aliments VietFarm est la première société du Vietnam se spécialisant dans la culture, le traitement et l’exportation de l'aloe vera. Cette société gère plus de 200 ha certifiés VietGAP et GlobalGAP et l'usine de traitement la plus grande du Vietnam, située dans le parc industriel Thanh Hai, ville de Phan Rang- Thap Cham, muni de chaînes aux normes internationales FSSC 22000. Les produits de VietFarm sont présents dans une vingtaine de pays.

Ces dernières années, les scientifiques de l’Institut de recherches du coton et de développement agricole Nha Hô ont créé de nouvelles variétés de raisin NH01-48, NH01-152, Black- Queen et récemment, les raisins noirs sans grains NH04-102. De nouvelles variétés de vignes sont chaleureusement accueillies par les agriculteurs et mises en culture à grande échelle.

La coordination d’action efficace entre l’Etat, les scientifiques, entrepreneurs et paysans dans l’application des sciences et technologies a donné un élan à l’agriculture de Ninh Thuân, s'orientant vers un développement durable et efficace pour améliorer la valeur des produits agricoles, protéger l’environnement et permettre aux paysans de faire fortune./.