À l’UNESCO, le Vietnam célèbre 50 ans de coopération et met en valeur son patrimoine éducatif

19/06/2026

Dans le cadre des activités célébrant le 50e anniversaire des relations Vietnam–UNESCO (1976–2026), la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, en collaboration avec le Comité populaire de la ville de Hanoï et la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a organisé le 17 juin, à Paris, le programme culturel intitulé « Đạo học » (La Voie de l’étude) à l'occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam, première université nationale du Vietnam.

Le programme a réuni plus de 200 participants, dont le directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany, des ministres, des chefs de délégation participant à l'Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, des ambassadeurs, des représentants de plus de 100 États membres de l'UNESCO et de nombreux invités internationaux.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO a souligné que le Van Mieu – Quoc Tu Giam ou le Temple de la Littérature, fort de plus de mille ans d’histoire, incarne l’un des symboles les plus emblématiques de la civilisation vietnamienne. Il illustre la tradition de respect du savoir, de valorisation de l’éducation et d’hommage aux talents, reflétant la conviction profonde que la connaissance constitue le fondement du développement durable du pays. Avec ses 82 stèles de docteurs inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO, ce site s’impose comme un patrimoine majeur, témoignant d’une tradition séculaire consacrant le rôle central de l’intelligence et du savoir.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO s'exprime. Photo: VNA

Le vice-ministre a affirmé qu'aux côtés du Van Mieu – Quoc Tu Giam, la Cité impériale de Thang Long, inscrite au Patrimoine mondial, représente un modèle exemplaire de coopération efficace entre le Vietnam et l'UNESCO. Ces deux héritages au cœur de la capitale envoient au monde un message clair : la culture et l'éducation sont les fondements de la paix, du développement durable et de l'avenir de l'humanité.



Évoquant le cinquantenaire des relations bilatérales, Ngô Lê Văn a insisté sur le renforcement constant du partenariat Vietnam–UNESCO, devenu plus global, substantiel et efficace. L’UNESCO a accompagné le Vietnam dans ses différentes étapes de développement, tandis que le Vietnam s’est affirmé comme un membre actif et responsable au sein de l’organisation.



Conformément aux orientations politiques nationales, le vice-ministre a réaffirmé que le Vietnam continuera de faire de la culture une force endogène, de préserver les patrimoines et de contribuer activement aux échanges culturels et à la coopération multilatérale pour le progrès de l'humanité.Pour sa part, le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO Nayef Al-Fayez a salué la signification exceptionnelle du Van Mieu – Quoc Tu Giam, le qualifiant de témoignage vivant de la tradition académique vietnamienne.

Le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO Nayef Al-Fayez s'exprime. Photo: VNA

Selon lui, ce patrimoine démontre que la conservation ne concerne pas seulement le passé, mais constitue une valeur vivante inspirant les générations futures. Il a également souligné que l’esprit du savoir et la continuité culturelle du site s’inscrivent pleinement dans la mission de l’UNESCO, fondée sur la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle.Lors de la présentation du site, le directeur du Centre culturel et scientifique du Van Mieu – Quoc Tu Giam, Le Xuan Kieu, a assuré que Hanoï poursuivrait ses efforts de préservation pour que ce monument demeure une source d'inspiration.



Les délégués ont ensuite découvert le programme artistique « Đạo học », mettant en lumière la profondeur culturelle du pays à travers des expositions, de la musique et des défilés d'Ao Dai. Les collections de la styliste Minh Hạnh, inspirées des valeurs morales traditionnelles, ont illustré la beauté de la culture des 54 ethnies vietnamiennes, une culture unie dans la diversité.L’événement a également proposé des espaces interactifs et des expériences culinaires, permettant aux invités internationaux de découvrir les saveurs et l’esthétique millénaires du Vietnam.

Ce programme a non seulement contribué à promouvoir l’image de Thăng Long – Hanoï, mais a également illustré la vitalité et la profondeur du partenariat Vietnam–UNESCO./.