À la découverte du musée de la médecine traditionnelle du Vietnam

Situé dans une ruelle du 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le musée de la médecine traditionnelle du Vietnam n'est pas seulement un lieu d'exposition de milliers d'objets datant de l'âge de pierre à nos jours de la médecine traditionnelle vietnamienne, mais aussi un site de prédilection pour de nombreux touristes qui veulent en savoir plus sur cette pratique séculaire.

Dès son plus jeune âge, Le Khac Tam, un pharmacien, se passionne pour la médecine traditionnelle vietnamienne. Réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un métier de guérisseur mais qu'il contenait également beaucoup de valeurs culturelles du peuple vietnamien, il a décidé d'ouvrir un musée consacré à cette profession. Après de nombreuses années de collecte, de recherche et de construction, en 2007, le musée de la médecine traditionnelle vietnamienne a ouvert ses portes.

Couvrant une superficie de 600m², le musée a la structure d’une ancienne maison du Nord. Le mobilier intérieur provient d'une vieille maison à Hanoï. Les artisans ont soigneusement démonté les colonnes, les briques et les pierres, et les ont transportées à Ho Chi Minh-Ville. Chaque détail a reçu une attention méticuleuse, dont la collection d'œuvres anciennes imprégnées d'empreintes culturelles et historiques.

Le musée est le lieu d'exposition de plus de 3.000 objets comprenant des instruments utilisés dans la production de médicaments tels que trancheuses de racines et mortiers, vieux de 2.500 ans, diverses en termes de matériaux, de taille et de forme, dont certaines ramenées de la patrie de Tue Tinh (1330 - 1855) et Hai Thuong Lan Ong ou Le Huu Trac (1720-1791), deux ancêtres de la médecine traditionnelle vietnamienne.

Les visiteurs peuvent également en apprendre davantage sur différents outils comme pilons et mortiers, balances anciennes, plantes médicinales, admirer des collections de bocaux...

Les pilons et les mortiers en bronze sont souvent utilisés dans les pharmacies ou les apothicaires depuis la période coloniale française, ainsi que les balances pour peser les herbes médicinales, apportées au Vietnam par les marchands étrangers à partir des XVIe et XVIIe siècles. La collection la plus diversifiée est celle de pots à décoction collectés dans toutes les localités du pays comme Ha Dong (Hanoi), Hoi An (Quang Nam), Lai Thieu (Binh Duong)...

Au milieu de la maison se trouve l'autel de deux ancêtres de la médecine traditionnelle vietnamienne, Tue Tinh et Hai Thuong Lan Ong. Les deux côtés sont suspendus des sentences parallèles et des panneaux transversaux rouge garnis d’or. Sur le côté droit se trouve la salle d’exposition de 15 portraits de 15 médecins et sommités de la médecine traditionnelle vietnamienne du XIIIe au XIXe siècles. Les escaliers sont en bois noir comme du jais. Les colonnes, les charpentes, les poutres ou les rampes des escaliers sont toutes finement sculptées, et l'ascenseur est également lambrissé de bois et sculpté de motifs délicats. À chaque étage règne l'odeur prégnante des herbes médicinales.

Les visiteurs peuvent également admirer la sculpture en bois “Viet Nam Bach gia y” sur laquelle sont écrits les noms de 100 médecins célèbres de la médecine traditionnelle vietnamienne du XIIe au XXe siècles. Un tableau incrusté de nacre montre des endroits bien connus de la médecine traditionnelle vietnamienne tels que la rue Thuoc Bac, le marché Ben Thanh, la citadelle de Hue, le lac de l'Épée restituée...

Après la visite, les visiteurs peuvent participer directement au processus de préparation et de production de médicaments tirés d'herbes médicinales./.

Dans une salle de préparation de recettes médicinales.

Texte et Photos: Nguyên Luân/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu