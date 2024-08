A la découverte des "îles aux perles" du Sud

16/08/2024

Phu Quôc, Nam Du et Con Dao sont trois archipels célèbres du Sud du pays, figurant souvent ces dernières années sur la liste de classement des meilleurs sites touristiques de la région et du monde. Ces trois sites sont nommés "îles aux perles" pour leurs paysages sauvages, splendides, riches en identité culturelle maritime, disposant de grands avantages dans la pêche, servent de force motrice pour que le Vietnam puisse développer son économie maritime, notamment le tourisme qui joue un rôle de pointe.

Phu Quoc est la seule unité administrative insulaire à l'échelle municipale du Vietnam. La ville Phu Quoc relevant de la province de Kiên Giang (Sud), est un archipel de 22 grandes et petites îles, d’une superficie totale de 573 km². L’île de Phu Quôc est la plus grande, d’une superficie de 567 km². Phu Quôc a la forme d’une baleine géante dont la tête est tournée vers le Nord. Certains touristes y voient plutôt une belle sirène au large de la mer du Sud.

Grand World Phu Quôc vu d'en haut. Photo : Truong Phu Quôc

Phu Quôc abrite des plages paradisiaques telles que Dai, Truong, Sao… et un Parc national. Phu Quoc attire non seulement des touristes vietnamiens et étrangers mais devient la destination de nombreux investisseurs. De grands groupes vietnamiens et étrangers dont Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup, MIKgroup, Milltol… ont embelli « la sirène » d’hôtels, de stations balnéaires ou de villégiature, de splendides zones de loisirs haut de gamme tels que Vinpearl Land, Sun World Hon Thom Nature Park, Vinpearl Safari, Casino Phu Quôc, téléphérique An Thoi- Hon Thom…

Les traits culturels, métiers traditionnels, et spécialement la pêche, attirent les visiteurs. Des marques commerciales de produits agricoles mondialement célèbres de Phu Quôc telles que nuoc mam et poivre, avec les caves de nuoc mam et jardins de poivriers à visiter, deviennent les sites touristiques originaux et procurent aux visiteurs de belles expériences.

Les touristes ont l’occasion d’admirer des navires de pêche débordant de poissons entrer au petit matin dans le port d’An Thoi. Ce port dispose d’un investissement de près de 150 milliards de dongs par le gouvernement pour porter sa capacité de déchargement de marchandises de 500.000 à 700.000 tonnes par an et un nombre de passagers de 360.000 personnes. Cela permettra à Phu Quôc de bien valoriser son rôle de centre de services et logistiques de pêche de la zone maritime du Sud-Ouest et d'accélérer son développement économique.





L’archipel Nam Du relevant du district insulaire de Kien Hai, province de Kiên Giang, a été élu comme l’un des dix plus beaux du Vietnam. Situé au Sud-Est de la ville balnéaire de Phu Quôc, d’une superficie de 1.054 ha, il abrite 21 îles dont 11 habitées. Le bel archipel est réputé pour sa beauté virginale, ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc, ses récifs de coraux, ses bancs de poissons colorés. Nam Du est considérée comme une baie d’Halong en miniature en pleine mer du Sud.

Ciel, mer et îles qui se côtoient sur l’archipel de Nam Du. Photo : Luu Trong Dat



A la différence de Phu Quôc, à Nam Du, le touriste peut habiter chez les locaux, découvrir la vie des pêcheurs, participer à des circuits de découverte de l’écosystème maritime avec des guides qui sont des pêcheurs locaux. En outre, Nam Du abrite plusieurs plages paradisiaques dont Soi, Ngu, les îles Duoi Nai, Mâu, Lon, Ông…

La célèbre page touristique The Culture Trip a jugé la plage de Cay Men de l’archipel Nam Du comme « paradisiaque ». Le touriste a plusieurs belles expériences à vivre telles que l'escalade, la plongée sur des récifs de coraux, la pêche à la ligne, la dégustation de produits aquatiques frais, la pêche dans un village de pêcheurs.

Des villas donnent sur la mer, situées en pleine nature, de la station de villégiature de luxe Six Senses Côn Đao. Photo : Lê Minh/VI

Ces rangées de badamiers (Terminalia catappa) sont comparées à des « témoins vivants » du développement du district insulaires de l’« enfer terrestre » sous l’époque coloniale et de la résistance anti-américaine au « paradis touristique » actuellement. Photo : Bao Uyên/VI





Con Dao (La "Poulo Condore" du temps des Français) est un archipel relevant de la province de Ba Ria- Vung Tau (Sud) abritant 16 îles, d’une superficie totale de 76 km². L’île de Con Dao, de 51,52 km², est la plus grande.

Les deux magazines touristiques réputés Lonely Planet (Australie) et Travel and Leisure (Etats-Unis) ont élu Con Dao (Poulo Condor) comme l’archipel le plus « mythique » et « séduisant » au monde. L’archipel, relevant du district insulaire éponyme de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), a fortement changé en 50 ans, passant d’un enfer terrestre avant 1975 en un paradis touristique avec des écosystèmes maritimes splendides et divers circuits maritimes originaux:

Avant 1975, Con Dao a été comparé à l'enfer terrestre pour ses prisons inhumaines où des patriotes et révolutionnaires vietnamiens étaient emprisonnés et torturés. Le visiteur peut revivre une période glorieuse de la Révolution vietnamienne de 1862 à 1975 durant les deux résistances anti-française et américaine, période où environ 20.000 Vietnamiens furent emprisonnés, torturés et tués. Les camps de Con Dao surprennent tout le monde par les conditions de détention inhumaines.



L’île de Bay Canh se classe deuxième parmi les 16 îles de l’archipel de Con Dao pour sa superficie de 683 ha. Couverte de forêts tropicales, elle est comparée à une "tâche verte au large de Con Dao". Photo : Tât Son/VI

Depuis 1975, une fois le pays réunifié, Con Dao n'a cessé de se développer, devenant une destination touristique, culturelle, religieuse et historique attrayante et originale du Vietnam. L’île est réputée pour la visite des prisons et du cimetière de Hang Duong, la plongée à la découverte des récifs de coraux, les randonnées en forêt, l'observation de la ponte des tortues marines, la découverte de la faune et de flore...

Con Dao abrite de nombreuses attractions pour les touristes. Photo d’archives du Parc national de Con Dao

L’archipel accueille chaque année des centaines de milliers de touristes qui passent un séjour mémorable sur ce splendide archipel. Pour sa nature intacte et magnifique, ses valeurs culturelles et historiques exceptionnelles, Con Dao devient l’archipel le plus séduisant au monde. Pas étonnant donc que la plupart de visiteurs expriment le souhait d’y revenir le plus tôt possible./.

Texte : Thông Thiên. Photos : Bao Uyên, Lê Minh, Truong Phu Quôc, Luu Trong Dat, archives du parc national de Con Dao et de la revue Vietnam Illustré. Traduction : Diêu Vân . Infographie : Huong Thao