À la découverte de la zone touristique de Tanyoli à Ninh Thuan

18/09/2023

Dormir dans une yourte, pratiquer des jeux d'aventure sur des dunes de sable ensoleillées, se baigner dans la mer bleue et fraîche et déguster les spécialités de Ninh Thuan sont des expériences impressionnantes lorsque vous venez à la zone touristique de Tanyoli à Ninh Thuan.

Un coin de la zone touristique de Tanyoli d’une superficie de 10 hectares, située dans le village de Son Hai, district de Thuan Nam, province de Ninh Thuan. Photo : Cong Dat/VI

La zone touristique de Tanyoli, d’une superficie de 10 hectares, est située dans le village de Son Hai, district de Thuan Nam, province de Ninh Thuan, à environ 30 km au sud du centre-ville de Phan Rang - Thap Cham.

Tanyoli est situé dans un sous-désert ensoleillé et venteux avec des dunes de sable blanc, des chaînes de roches sauvages et des plages baignées d'eaux cristallines. Avec de tels avantages, la zone touristique de Tanyoli est devenue une destination attrayante pour les amoureux de vacances mêlant nature et culture.

La beauté de Tanyoli est presque intacte, minimisant l'impact des mains humaines, avec le désir d'offrir aux visiteurs l'expérience la plus vivante. La plupart du personnel comprend des habitants locaux de l’ethnie Cham, ce qui constitue également un point fort unique de la station. Séjourner à Tanyoli, c'est comme entrer dans un nouveau monde avec une nature intacte. Des visiteurs seront immergés dans le vaste espace du ciel, de la mer, des montagnes et du désert de sable.



En arrivant à Tanyoli, vous traverserez le désert de sable blanc en véhicules tout-terrain. La sensation de conquérir des routes sablonneuses aux ondulations spectaculaires vous procurera une sensation de stimulation indescriptible, comme celle de vous dépasser et de vaincre votre peur. Vous pouvez également utiliser un véhicule tout-terrain pour vous déplacer de la zone touristique de Tanyoli à travers le désert de sable de Mui Dinh jusqu'aux plages des environs, dont celle de Son Hai avec de longues étendues de sable blanc et une eau de mer claire. Ici, de nombreuses expériences marines sont appréciées des touristes, comme le kayak, la plongée sous-marine et la pêche aux oursins dans des eaux claires et fraîches. De plus, les visiteurs peuvent également participer à d'autres jeux d'aventure comme le trekking, l'équitation, le tir à l'arc ou participer à des courses de véhicules tout terrain sur le sable,...

À côté des dunes de sable se trouve une steppe verdoyante, avec quelques petites maisons nichées à l'ombre des cocotiers. Il s'agit d'un troupeau de moutons paissant dans un vaste champ. Tous procurent aux voyageurs un sentiment de paix et de légèreté.

En venant à Tanyoli, vous dégusterez les célèbres spécialités locales telles que les côtelettes d'agneau grillées, l'agneau cuit aux raisins, la viande de chèvre grillée, des fruits de mer frais. De plus, vous pourrez participer aux spectacles de danse interprétés par des habitants Cham.

Tard dans la nuit, les visiteurs peuvent dormir dans des tentes triangulaires sous de vieux arbres ou dans des yourtes. La zone touristique compte 15 tentes de différentes tailles disposées comme un village mongol. C'est vraiment une expérience intéressante pour ceux qui aiment les expériences nouvelles.

À Tanyoli, le matin en regardant le lever du soleil sur la mer, l'après-midi en regardant le coucher de soleil sur le sommet de la montagne, la nuit en se réunissant autour du feu vacillant dans l'espace froid, des expériences mémorables attendent les voyageurs./.

Texte: Son Nghia - Photos: Cong Dat & Archives de Tanyoli - Traduction: Hà Vu