À la découverte d'un village d'orfèvre séculaire de la banlieue de Hanoi

05/04/2023

Le village de Dinh Công dans le district de Hoàng Mai, à Hanoi, l’un des plus anciens villages artisanaux de Hanoi, est réputé depuis longtemps pour son artisanat d’orfèvrerie.

L’artisan Quach Tuan Anh, propriétaire d’un atelier d’orfèvrerie à l'intérieur du temple dédié au génie tutélaire du village de Dinh Công, dessine des modèles de bijoux. Photo: Thanh Giang/VI

Considérée comme l'une des quatre professions les plus connues de l’ancienne capitale de Thang Long (“soie de Yen Thai, poterie de Bat Trang, argent de Dinh Cong, cuivre de Ngu Xa"), l'artisanat d'orfèvrerie du village de Dinh Công a été une fierté des habitants de la capitale tout au long de ses plus de mille ans d'histoire. Le village était autrefois rempli de fours de bijoutier. De nos jours, les bijoutiers se spécialisent dans la fabrication de produits en utilisant la technique “Đậu bạc”, ou filigrane. L’artisan tire de l’argent fondu en fils d'argent à partir desquels il crée des bagues, des boucles d’oreilles,...

Nous avons visité un atelier de “Đậu bạc” de la famille des artisans Quach Van Truong et Quach Tuan Anh. "Depuis que j'étais enfant, je voyais mon père, l'artisan Quach Van Truong, brûler de l'argent, concevoir des formes, filer l'argent en fils fins et tresser les fils d'argent. L'artisanat est peu à peu devenu un élément indispensable de ma vie", a confié Tuan Anh.

En 2023, il reprend l'entreprise de son père. Son atelier, situé à l'intérieur du temple dédié au génie tutélaire du village, compte six jeunes orfèvres. Tuan Anh travaille comme designer, orfèvre ainsi que maître pour ses apprentis. La technique “Đậu bạc” demande à l'orfèvre de la patience et de l'habileté. Pour fabriquer un produit complet, l'artisan doit passer par un certain nombre d'étapes, notamment la conception d'un motif à la main, la gravure de l'argent, la manipulation de l'argent, le filage de l'argent en fils, la mise en forme, le polissage et l'éclaircissement du produit. Contrairement aux produits en argent fabriqués en série, les produits “Đậu bạc” sont fabriqués à la main. Chacun est donc unique. Il faut environ trois jours pour terminer un article comme une bague, un collier et des boucles d'oreilles, tandis qu'une peinture argentée nécessite des mois.

Des orfèvres travaillent dans un atelier à l’intérieur du temple dédié au génie tutélaire du village de Dinh Công. Photo : Công Dat/VI

En plus des produits de bijoux populaires, Tuan Anh a développé une gamme de peintures en argent. Il met des images emblématiques de Hanoi telles que Khue Van Cac, la tour de la tortue, le vieux quartier de Hanoi ou des fleurs de lotus,... dans ses peintures.

Il existe de nombreux échantillons conçus par des orfèvres ainsi que des commandes précises de clients. Tous les articles sont délicats, uniques et conçus dans le style traditionnel.

L'artisan Le Van Son (né en 1996) a déclaré avoir embrassé cette profession il y a trois ans. Il a commencé avec des objets simples comme une fleur et une feuille, puis des animaux plus délicats. Il espère qu'il y aura plus d'artisans comme lui pour créer une communauté d'artisans qui partagera des échantillons et préserver l'artisanat traditionnel du village.

Les jeunes orfèvres de l'atelier partagent une réflexion commune sur la manière de développer largement la profession.

La passion des artisans du village de bijoux Dinh Cong est d'ouvrir de nombreux ateliers pour diffuser leur métier et introduire la beauté culturelle du Vietnam dans chaque produit en argent. /.