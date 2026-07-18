500 jours et nuits : le long chemin pour ramener les martyrs chez eux

18/07/2026

La campagne des « 500 jours et nuits », destinée à intensifier la recherche, le recueil et l'identification des dépouilles des soldats tombés au combat, a été lancée à l'approche du 80ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027). Elle exprime la profonde gratitude du Vietnam envers celles et ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance nationale et redonne l'espoir aux familles de retrouver leurs proches après de longues décennies d'attente.

Le 15 juin 2026 au matin, à Hô Chi Minh-Ville, le Comité de pilotage pour la recherche, le recueillement et l'identification des restes des martyrs (Comité de pilotage 515) a entrepris des travaux de prospection afin de localiser des fosses communes de martyrs au parc culturel Lê Thi Riêng. Photo : Xuân Khu - VNA

La guerre est terminée, mais la douleur demeure. Près de 1,2 million de Vietnamiens ont perdu la vie dans la lutte pour la liberté, l'indépendance et la réunification du pays. À ce jour, les dépouilles d'environ 175 000 martyrs n'ont toujours pas été retrouvées. Par ailleurs, près de 300 000 dépouilles ont été exhumées et recueillies, mais leur identité demeure inconnue. Au fil du temps, les opérations de recherche, de recueil et d'identification des restes des martyrs deviennent de plus en plus complexes.

Le commandement militaire de la province de Tuyên Quang a retrouvé et exhumé des restes de martyrs sur le site A5 (hameau de Giang Nam), ainsi que de nombreux effets personnels. Photo : Hoàng Hiêu - VNA

Le commandement militaire de la province de Tuyên Quang a retrouvé et exhumé des restes de martyrs sur la colline 685 (hameau de Nam Ngat). Photo : Hoàng Hiêu - VNA

C'est dans ce contexte qu'a été lancée une campagne exceptionnelle de 500 jours et nuits, qui se déroule du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, afin d'accélérer la recherche, le recueil et l'identification des dépouilles des martyrs. Cette opération mobilise des équipes spécialisées non seulement au Vietnam, mais également au Laos et au Cambodge.

Après plus de quatre mois de mise en œuvre, les autorités ont retrouvé et recueilli près de 1 400 dépouilles de soldats tombés au combat au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Parmi les découvertes les plus marquantes figure celle d'une fosse commune dans le parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, où 69 dépouilles ainsi que de nombreux objets ont été mis au jour. Les opérations de vérification et d'identification se poursuivent afin d'établir l'identité des martyrs.

Le 6 juillet 2026 au matin, le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté à la cérémonie de lancement des recherches et du rapatriement des restes de martyrs au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Huong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Duong Giang - VNA

Parallèlement aux recherches sur le terrain, les opérations de prélèvement d'ADN se sont intensifiées. À ce jour, des échantillons ont été prélevés sur 52 717 tombes de martyrs. Parmi celles-ci, 37 513 répondaient aux critères permettant une analyse génétique, soit 71,16 %, tandis que 15 204 ne remplissaient pas les conditions requises.

Cérémonie commémorative en hommage à 159 martyrs dans la province de Tây Ninh. Photo : Minh Phu - VNA

Le 6 juillet 2026 au matin, le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté à la cérémonie de lancement des recherches et du rapatriement des restes de martyrs au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Huong, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Duong Giang - VNA

La province de Quang Tri, en coordination avec les provinces laotiennes de Savannakhet et de Khammouane, a organisé une cérémonie d'accueil des restes de 28 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur les champs de bataille au Laos. Photo : VNA

S'agissant des familles de martyrs, 93 464 échantillons biologiques ont été recueillis. Parmi eux, 53 036 ont déjà été analysés et intégrés à la base nationale de données ADN. Les autorités locales ont également transféré 15 729 échantillons de restes de martyrs vers les centres de conservation. L'Institut médico-légal militaire en a reçu 9 087, provenant de 15 des 17 provinces et villes concernées, et a déjà procédé à l'analyse de 124 échantillons.

L'Église bouddhique du Vietnam, antenne de Hô Chi Minh-Ville, a organisé le 14 juin 2026 au parc Lê Thi Riêng, Hô Chi Minh-Ville, une grande cérémonie commémorative en hommage aux martyrs, soldats et patriotes tombés lors de l'offensive du Têt 1968 et reposant au cimetière de Dô Thành. Photo : Xuân Khu – VNA

Le soir du 21 décembre 2025, au cimetière des martyrs de la colline 82 (commune de Tân Biên, province de Tây Ninh), les autorités provinciales, les forces armées et la population ont organisé une cérémonie commémorative en hommage aux 159 martyrs, dont 156 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. Photo : Minh Phu – VNA

Cérémonie commémorative en hommage aux martyrs organisée au parc culturel Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Xuân Khu - VNA

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), de nombreux anciens combattants venus de tout le pays se sont rendus au cimetière national des martyrs de Vi Xuyên (province de Tuyên Quang) pour y déposer de l'encens et des fleurs en hommage aux héros tombés . Photo : Minh Tâm - VNA N

Cette campagne des « 500 jours et nuits » illustre avec force le principe vietnamien « Boire de l'eau, se souvenir de la source », qui incarne la reconnaissance envers ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices pour la patrie. À chaque dépouille retrouvée, à chaque identité restituée, une famille voit s'alléger une attente douloureuse de plusieurs décennies, tandis qu'une blessure laissée par la guerre commence enfin à se refermer.

Texte : Thanh Hoa – Photos : VNA

