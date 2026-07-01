50 ans d’histoire à Hô Chi Minh-Ville : un havre de paix préservant l’âme de la ville

01/07/2026

Au milieu des larges avenues, des lignes de métro modernes et du rythme effréné de la vie à Hô Chi Minh-Ville, de petites ruelles subsistent comme des havres de paix au cœur de la ville. Bien plus que de simples voies de passage reliant les quartiers résidentiels, les ruelles préservent la mémoire, la culture et les liens humains, contribuant à l’identité unique de Hô Chi Minh-Ville tout au long de son demi-siècle de développement et d’intégration.

Vue aérienne de la ruelle Hao Sy Phuong, avec ses balcons verdoyants et l'architecture caractéristique de ses immeubles anciens. Photo : Nguyen Luan/VI

Des stands de coiffure traditionnels subsistent encore dans les petites ruelles de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tran The Phong

En s’éloignant de l’agitation des grandes rues pour s’engager dans une ruelle, les visiteurs ont l’impression de pénétrer dans un autre monde. Là, le rythme de vie semble ralentir. Le bruit de la circulation laisse place aux conversations amicales des voisins, aux appels familiers des vendeurs ambulants ou au chant des oiseaux depuis les vérandas verdoyantes.

Depuis toujours, les ruelles font partie intégrante du tissu urbain de Hô Chi Minh-Ville. Des milliers de ruelles, grandes et petites, s’entrelacent comme des vaisseaux sanguins silencieux, nourrissant la vie communautaire. Au-delà de leur simple fonction de liaison entre les habitations, les ruelles tissent des liens entre les habitants grâce à la proximité et au partage, une caractéristique emblématique de la vie du Sud du Vietnam.

\Dans ces ruelles patinées par le temps, les visiteurs peuvent aisément observer des scènes de la vie quotidienne. Sous une treille de bougainvilliers éclatants, un petit stand de thé propose un verre rafraîchissant de jus d’ananas. Assise sur une chaise en plastique devant sa maison, une femme âgée lit tranquillement le journal dans le calme du matin. Ces instants simples créent une beauté singulière que peu de villes modernes parviennent à préserver.

Les ruelles ne sont pas seulement des passages, elles font partie intégrante du paysage culturel de Hô Chi Minh-Ville, préservant un rythme de vie simple avec leurs petites boutiques abritées sous des treilles de bougainvilliers éclatants. Photo : Nguyen Luan/VI

Des touristes passent devant un kiosque commercial dans une ruelle de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tran The Phong

L’une des adresses les plus célèbres est la ruelle Hao Sy Phuong, dans le quartier de Cho Lon. Construite au début du XXe siècle, elle a conservé l’architecture traditionnelle de la communauté chinoise, avec ses rangées de maisons anciennes qui se côtoient, ses portes à persiennes vertes, ses sentences parallèles rouges et ses autels traditionnels. Cet espace témoigne des échanges culturels qui ont contribué à façonner la diversité de Hô Chi Minh-Ville.

Au-delà de la préservation du patrimoine historique, de nombreuses ruelles sont devenues des espaces créatifs reflétant la vie contemporaine, accueillant des galeries d’art, des cafés artistiques et des espaces d’exposition originaux. Dans la galerie d’art Art Arcade, située sur l’avenue Dong Khoi, des peintures représentant le Vietnam et ses habitants sont exposées dans un cadre intimiste, créant un point de rencontre original entre l’art et la vie urbaine.

Un espace paisible dans le hall d'exposition de la ruelle Art Arcade, où touristes et habitants locaux peuvent s'arrêter pour admirer les œuvres d'art. Photo : Nguyen Luan/VI

En quittant le centre-ville, les ruelles de Go Vap offrent une atmosphère totalement différente. Ce quartier abrite de nombreux sites religieux anciens, tels que le monastère Ngoc Phuong ainsi que les pagodes Chau An et Quang Huong Gia Lâm. Au milieu des cours ombragées et au son des cloches des temples, les visiteurs peuvent goûter à une rare sérénité dans une ville de plus de 10 millions d’habitants. Surtout pendant les grandes fêtes, les ruelles prennent une physionomie colorée, reflétant la richesse de la vie spirituelle et la permanence des traditions religieuses de la communauté locale.

Chaque ruelle d’Hô Chi Minh-Ville raconte sa propre histoire. Certaines abritent des quartiers de travailleurs, d’autres sont réputées pour leur cuisine traditionnelle, tandis que certaines sont devenues des lieux de rencontre pour les artistes et les communautés créatives de jeunes. Toutes se mêlent harmonieusement, créant un écosystème culturel unique au cœur d’une ville moderne.

Ruelle 84 Bui Vien propose la cuisine typique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tran The Phong



Distribution d'objets caritatifs dans une ruelle de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tran The Phong

Au cours des cinquante années écoulées depuis que la ville a été baptisée Hô Chi Minh-Ville, le paysage urbain a connu une transformation radicale, marquée par l’apparition de constructions modernes et d’espaces de vie toujours plus dynamiques. Pourtant, les ruelles continuent de préserver silencieusement l’âme de la ville. Ce sont des lieux où passé et présent coexistent, où les valeurs communautaires, la tolérance et l’ouverture d’esprit qui caractérisent Hô Chi Minh-Ville continuent de se transmettre de génération en génération.

Pour de nombreux touristes internationaux, explorer ces ruelles n’est pas une simple visite touristique. C’est l’occasion de ressentir le rythme de vie le plus authentique de la ville : une métropole moderne qui, malgré son intégration mondiale, conserve des moments de paix et une identité culturelle riche./.

Texte : Nguyên Luân - Photos : Nguyen Luan/VI , Trân Thê Phong Traduction: Diêu Vân