50 ans de développement de Hô-Chi-Minh-Ville – Des souvenirs impérissables
Après 50 ans à porter fièrement le nom du président Hô Chi Minh (1976-2026), Hô-Chi-Minh-Ville poursuit son développement et son innovation. Malgré l'essor des constructions modernes et le rythme de vie effréné, de nombreux lieux anciens subsistent, témoins silencieux du passé, qui contribuent à façonner l'identité et l'âme de la plus grande ville du Vietnam.
Les souvenirs d'Hô-Chi-Minh-Ville ne se trouvent pas uniquement dans les archives historiques, mais aussi dans ses rues, ses ruelles et ses lieux emblématiques qui ont accompagné des générations d'habitants. Malgré les profondes transformations de la ville, ces adresses demeurent comme de précieux témoins du temps.
Rue Lê Loi, l'immeuble n° 26 se dresse toujours, discrètement, au cœur du centre-ville animé. Derrière sa façade sobre se cache un puits de lumière où les murs blanchis et les anciens sols en briques évoquent l'élégance de la ville d'autrefois. Non loin de là, la Bibliothèque générale des sciences de Hô-Chi-Minh-Ville raconte une tout autre histoire. Édifiée sur le site de l'ancienne prison centrale de Saïgon, autrefois lieu de détention de nombreux patriotes, elle est aujourd'hui un espace consacré au savoir, où passé et présent se rencontrent dans un édifice d'une grande richesse culturelle.
La mémoire urbaine s'exprime également à travers les lieux de vie familiers des habitants. Situé dans la rue Hai Ba Trung, le marché Tan Dinh, fort de près d'un siècle d'histoire, demeure l'un des marchés traditionnels les plus animés de Hô-Chi-Minh-Ville. Bien plus qu'un simple lieu de commerce, il perpétue l'identité culturelle de la ville et attire de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers.
Un peu plus loin, le café Cheo Leo perpétue une méthode traditionnelle de préparation du café à l'aide d'un filtre en tissu placé sur une cafetière en terre cuite, un savoir-faire devenu rare à l'heure de la modernité. Son atmosphère rustique et l'arôme familier du café invitent les visiteurs à un véritable voyage dans le temps. Dans la rue Thu Duc, la forge du forgeron Phuong résonne encore chaque jour au rythme des marteaux. Depuis quatre générations, les artisans de cet atelier perpétuent un savoir-faire ancestral. À l'ère des machines et de l'automatisation, la flamme de la forge demeure le symbole vivant de la transmission des valeurs traditionnelles.
À l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption du nom du président Hô Chi Minh, ces lieux chargés d'histoire rappellent que le charme de la ville ne réside pas uniquement dans ses gratte-ciel ou son spectaculaire développement économique. Il se nourrit aussi des souvenirs préservés au fil des décennies, qui ont façonné l'identité et l'âme d'une métropole résolument tournée vers l'avenir sans jamais renier son passé./.