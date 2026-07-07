50 ans de développement de Hô-Chi-Minh-Ville – Des souvenirs impérissables

07/07/2026

Après 50 ans à porter fièrement le nom du président Hô Chi Minh (1976-2026), Hô-Chi-Minh-Ville poursuit son développement et son innovation. Malgré l'essor des constructions modernes et le rythme de vie effréné, de nombreux lieux anciens subsistent, témoins silencieux du passé, qui contribuent à façonner l'identité et l'âme de la plus grande ville du Vietnam.

Le lycée Nguyen Thi Minh Khai est l'un des établissements scolaires les plus anciens de Hô-Chi-Minh-Ville et un remarquable exemple d'architecture coloniale. Sa construction a débuté en 1913 et il a été classé monument historique municipal en 2012. Photo : Tran The Phong.

Les souvenirs d'Hô-Chi-Minh-Ville ne se trouvent pas uniquement dans les archives historiques, mais aussi dans ses rues, ses ruelles et ses lieux emblématiques qui ont accompagné des générations d'habitants. Malgré les profondes transformations de la ville, ces adresses demeurent comme de précieux témoins du temps.

Rue Lê Loi, l'immeuble n° 26 se dresse toujours, discrètement, au cœur du centre-ville animé. Derrière sa façade sobre se cache un puits de lumière où les murs blanchis et les anciens sols en briques évoquent l'élégance de la ville d'autrefois. Non loin de là, la Bibliothèque générale des sciences de Hô-Chi-Minh-Ville raconte une tout autre histoire. Édifiée sur le site de l'ancienne prison centrale de Saïgon, autrefois lieu de détention de nombreux patriotes, elle est aujourd'hui un espace consacré au savoir, où passé et présent se rencontrent dans un édifice d'une grande richesse culturelle.

Autrefois, les façades des anciens immeubles d'habitation de Hô-Chi-Minh-Ville étaient souvent transformées en boutiques ou en commerces de proximité. Photo : Tran The Phong.

La vie quotidienne sur les deux rives de la rivière Saïgon au début des années 2000. Photo : Tran The Phong

La mémoire urbaine s'exprime également à travers les lieux de vie familiers des habitants. Situé dans la rue Hai Ba Trung, le marché Tan Dinh, fort de près d'un siècle d'histoire, demeure l'un des marchés traditionnels les plus animés de Hô-Chi-Minh-Ville. Bien plus qu'un simple lieu de commerce, il perpétue l'identité culturelle de la ville et attire de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers.

La façade du marché Tan Dinh, dont l'architecture est fortement inspirée du style français. Photo : Nguyen Luan/VI.

Hô-Chi-Minh-Ville est réputée pour son réseau de ruelles où l'on déguste des spécialités populaires telles que la soupe de nouilles (pho), le riz brisé (com tam) ou encore la soupe de nouilles au poisson fermenté (bun mam). Photo : Tran The Phong.

Un ancien kiosque à journaux dans une rue de Hô-Chi-Minh-Ville. Photo : Tran The Phong.

Un peu plus loin, le café Cheo Leo perpétue une méthode traditionnelle de préparation du café à l'aide d'un filtre en tissu placé sur une cafetière en terre cuite, un savoir-faire devenu rare à l'heure de la modernité. Son atmosphère rustique et l'arôme familier du café invitent les visiteurs à un véritable voyage dans le temps. Dans la rue Thu Duc, la forge du forgeron Phuong résonne encore chaque jour au rythme des marteaux. Depuis quatre générations, les artisans de cet atelier perpétuent un savoir-faire ancestral. À l'ère des machines et de l'automatisation, la flamme de la forge demeure le symbole vivant de la transmission des valeurs traditionnelles.

Une rue de Hô-Chi-Minh-Ville au début des années 2000. Photo : Tran The Phong.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption du nom du président Hô Chi Minh, ces lieux chargés d'histoire rappellent que le charme de la ville ne réside pas uniquement dans ses gratte-ciel ou son spectaculaire développement économique. Il se nourrit aussi des souvenirs préservés au fil des décennies, qui ont façonné l'identité et l'âme d'une métropole résolument tournée vers l'avenir sans jamais renier son passé./.

Texte : Nguyên Luân - Photos : Nguyên Luân/VI, Trân The Phong Traduction: Diêu Vân