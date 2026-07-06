50 ans d'histoire de la ville portant le nom du président Hô Chi Minh : Sur le port Nha Rong

06/07/2026

Le port Nha Rong est l'un des sites historiques les plus emblématiques de Hô-Chi-Minh-Ville. C'est de ce lieu que, le jeune patriote Nguyen Tat Thanh (le futur Hô Chi Minh), embarqua à bord du paquebot Amiral Latouche-Tréville pour entreprendre un long voyage à la recherche d'une voie permettant de libérer son pays.

Situé sur les rives de la rivière Saïgon, le port Nha Rong est l'un des sites historiques les plus emblématiques de Hô-Chi-Minh-Ville. Photo : Giang Son Dong.

Situé sur les rives de la rivière Saïgon, le port Nha Rong est l'un des sites historiques les plus emblématiques de Hô-Chi-Minh-Ville. C'est de ce lieu que, le 5 juin 1911, le jeune patriote Nguyen Tat Thanh (le futur Hô Chi Minh), sous le nom de Van Ba, embarqua à bord du paquebot Amiral Latouche-Tréville pour entreprendre un long voyage à la recherche d'une voie permettant de libérer son pays. Ce départ marqua le début du parcours révolutionnaire qui conduira le Vietnam vers l'indépendance et la liberté.

Plus d'un siècle plus tard, le port Nha Rong semble défier le temps au cœur de la métropole moderne. Les eaux de la rivière Saïgon continuent de venir caresser les quais, comme elles le faisaient en ce matin de juin 1911, lorsque Nguyen Tat Thanh quitta sa patrie avec l'ambition de trouver une voie pour sauver la nation.

Les espaces d'exposition du Musée Hô Chi Minh – antenne de Hô-Chi-Minh-Ville – sont organisés autour de thématiques retraçant la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh. Photo : Thong Hai/VI.

Des visiteurs étrangers découvrent la vie et le parcours révolutionnaire du président Hô Chi Minh au musée. Photo : Thong Hai/VI.

Depuis ce port, il parcourut de nombreux pays et plusieurs continents à la recherche d'une solution pour libérer le Vietnam du joug colonial. Ce voyage transforma non seulement sa destinée, mais ouvrit également un nouveau chapitre de l'histoire nationale. Le port Nha Rong n'est donc pas seulement un ouvrage au bord de la rivière : il est devenu le symbole de l'aspiration du peuple vietnamien à l'indépendance, à la liberté et à un avenir meilleur.

Aujourd'hui, le port Nha Rong abrite le Musée Hô Chi Minh – antenne de Hô-Chi-Minh-Ville. Ce bâtiment historique accueille une exposition permanente organisée en neuf thématiques retraçant la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh.

Le musée conserve plus de 23 000 documents et objets, dont plus de 4 000 pièces originales ainsi que de nombreuses collections rares d'une valeur historique exceptionnelle. Chaque photographie, document ou objet témoigne du parcours révolutionnaire du président Hô Chi Minh, de sa quête pour l'indépendance nationale et de son immense contribution à l'histoire du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse, Naly Sisoulith, accompagnés d'une délégation de haut niveau du Parti et de l'État laotiens, rendent hommage au président Hô Chi Minh en déposant des bâtons d'encens au port Nha Rong. Photo : Xuan Khu/VNA.

De jeunes Vietnamiens résidant à l'étranger, en visite à Hô-Chi-Minh-Ville, allument des bâtons d'encens en hommage au président Hô Chi Minh au port Nha Rong. Photo : Xuan Khu/VNA.

Afin de rendre ce patrimoine plus accessible, le musée a engagé ces dernières années une vaste transformation numérique. En 2024, il a lancé un projet de numérisation de ses espaces d'exposition, permettant au public de consulter à distance les collections. À ce jour, plus de 15 600 documents et objets, ainsi que près de 2 900 ouvrages consacrés au président Hô Chi Minh, ont été numérisés, contribuant ainsi à la préservation et à la diffusion de ce patrimoine historique auprès d'un large public, au Vietnam comme à l'étranger.

L'émission télévisée « Hô Chi Minh – Rayonnant de la volonté du Vietnam », diffusée par la Télévision vietnamienne à l'occasion du 130ᵉ anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890 – 19 mai 2020), est organisée au port Nha Rong. Photo : Phan Thanh Vu/VNA.

Bien plus qu'un simple site touristique, le port Nha Rong constitue un haut lieu d'éducation à l'histoire et aux traditions révolutionnaires de Hô-Chi-Minh-Ville. Il accueille régulièrement des activités politiques et civiques, des cours d'histoire, des cérémonies d'adhésion au Parti communiste du Vietnam et à l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, des cérémonies de remise de distinctions récompensant les personnes ayant suivi l'exemple moral et la pensée du président Hô Chi Minh, ainsi que de nombreux autres programmes éducatifs destinés à transmettre l'amour de la patrie aux jeunes générations.

Plus d'un siècle s'est écoulé depuis le départ du jeune Nguyen Tat Thanh en quête d'une voie pour sauver son pays, mais le port Nha Rong conserve intacte sa portée historique. Au cœur d'une Hô-Chi-Minh-Ville dynamique et résolument tournée vers l'avenir, il demeure solidement ancré dans la mémoire collective, rappelant le parcours exceptionnel qui a changé le destin de la nation vietnamienne./.

Texte: Thông Hai – Photos : Thông Hai, Giang Son Dông et archives. Traduction : Diêu Vân



