«Taste of Heritage – Goût du patrimoine», la collection honorant le patrimoine

29/03/2023

Inspirés des patrimoines, les stylistes présentent au public des modèles uniques au Vietnam

Placée sous le thème «Taste of Heritage –Goût du patrimoine», la Semaine de mode internationale de Hanoi d’automne-hiver 2022 a été organisée à Hanoï. Elle a accueilli 18 stylistes et marques de mode célèbres vietnamiennes et internationales.

La Semaine de mode, tenue à Hanoi, avait pour but d’appeler les stylistes et les marques commerciales vietnamiennes à préserver et valoriser la beauté des patrimoines culturels vietnamiens, donner au public une nouvelle vue de l’esprit créatif dans la mode.

La Semaine de la mode internationale d’automne-hiver du Vietnam 2022 a débuté par la collection « Suong » du styliste Hoang Minh Ha, inspirée de la beauté pure et traditionnelle des femmes vietnamiennes. Le styliste a utilisé la technique 3D pour couper ses habillements permettant à ses 39 créations de sa collection d'être conçues de manière minutieuse, valorisant la ligne séduisante de la femme et les belles valeurs de la culture du Nord.

Le designer Duc Hung a présenté lors de la première soirée de la Semaine de mode sa collection baptisée « Tisser des rayons de soleil Orientaux ». Inspiré par la beauté délicate et minutieuse de la chemise matelassée faisant partie du patrimoine culturel du Nord, le styliste hanoïen a transformé avec habileté, la chemise démodée en une tenue en vogue mais traditionnelle.

Si la styliste Thao Nguyên a présenté à cet événement, sa collection « Lua », les deux stylistes de la marque Metiseko, Audrey Charles et Erwan Perzo, ont présenté leur collection "Verticale Hanoi”, inspirée des patrimoines de la capitale tels que la tour de la Torture, le pont Long Biên, le marché aux fleurs de Quang Ba, les flamboyants aux fleurs rouges du bord du lac Hoan Kiêm (Epée restituée).

La Semaine de mode internationale d’automne-hiver du Vietnam 2022 s’est clôturée par la splendide collection du styliste Vu Viet Ha, qui a conquis le public par sa collection fortement imprégnée du cachet national, dénommée « Envoie des H’Mong dans l’avenir » où l’ex-reine de beauté du Vietnam H'Hen Niê était en vedette.

"Cette Semaine de mode internationale d’automne-hiver du Vietnam 2022 portait par ailleurs sur la mode durable. Le programme a esquissé le charme des patrimoines à l’ère contemporaine avec comme thème « Taste Of Heritage- Goût du patrimoine », a confié Mme Trang Lê, présidente de l’association des stylistes d’Asie du Sud-Est, présidente de la Semaine de mode internationale du Vietnam 2022./.

Texte : Ngân Ha – Photos : Khanh Long. Traduction : Diêu Vân