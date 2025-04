« Un toit pour mon peuple » : un élan national pour un logement digne

29/04/2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le projet de réinstallation des habitants du village de Lang Nu, commune de Phuc Khanh, district de Bao Yên. (Photo : Duong Giang/AVI)

Soucieux de garantir un habitat sûr aux foyers vivant dans des logements provisoires, en particulier ceux des régions rurales et montagneuses régulièrement affectées par les catastrophes naturelles, le gouvernement a pris l'engagement d'achever l'élimination des habitations temporaires et vétustes d'ici 2025.

Sous l'égide du Parti, grâce à l'engagement actif de l'ensemble du système politique, à la mobilisation de la population et des entreprises, ainsi qu'au soutien de ses partenaires internationaux, le Vietnam a récemment enregistré des avancées historiques majeures. Feu le Secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, l'avait d'ailleurs souligné : « En toute modestie, nous pouvons affirmer que notre nation n'a jamais disposé d'une assise aussi solide, d'un potentiel aussi important, d'une position aussi affirmée et d'un prestige international aussi considérable qu'aujourd'hui. »

La crue soudaine du village Lang Nu.e du 10 septembre 2024 a emporté 37 des 167 foyers du village Lang Nu. (Photo : Hoang Hiêu/AVI)

Une maison délabrée à Bac Kan, nécessitant une aide estimée à 100 milliards de dongs pour sa reconstruction en 2024. (Photo : AVI)

Entre 2000 et 2023, plus de 1,7 million de logements de "Grande Solidarité" ont été construits ou rénovés au bénéfice des populations démunies. Cependant, une étude révèle que plus de 315 000 foyers pauvres ou quasi-pauvres vivent encore dans des habitations ne répondant pas aux « trois impératifs » : fondations solides, structure (murs) résistante, toit étanche. Afin de remédier à cette situation, et en application d'une politique phare du Parti, le Premier ministre a lancé en avril 2024 le mouvement d’émulation national « Tout le pays s’unit pour éliminer les logements temporaires et délabrés » d’ici 2025.

Des policiers de Bac Giang apportent leur aide à l’élimination des habitations précaires. (Photo : Danh Lâm/AVI)

« Chaque entité, chaque individu, chaque organisation, selon ses prérogatives, doit mobiliser toutes ses capacités, son enthousiasme, son sens des responsabilités, son initiative et sa créativité pour concourir à un mouvement d'ampleur, substantiel et efficace », a exhorté le Premier ministre. Avec le soutien de l'État, des organisations sociales, des entreprises et des donateurs, les personnes en situation précaire sont appelées à participer activement, dans un esprit de solidarité :

« Que celui qui a du mérite apporte son mérite, celui qui a des biens apporte ses biens, celui qui a beaucoup apporte beaucoup, celui qui a peu apporte un peu », « La feuille entière couvre la feuille déchirée », « La petite feuille déchirée couvre la feuille encore plus abîmée », "Sans attendre ni compter uniquement sur l’aide extérieure; chacun doit agir de manière proactive et positive".

Le nouveau quartier de réinstallation de Lang Nu prend forme. (Photo : Hong Ninh/AVI)

Installation du réseau électrique dans la zone de réinstallation de Lang Nu. (Photo : Hong Ninh/ AVI)

Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, en février 2025, 58 provinces et villes avaient mis en place des comités de pilotage pour l'éradication des logements précaires. Cinq autres localités – Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc et Ba Ria-Vung Tau – n'en ont pas constitué, ne recensant plus de tels logements. À l’échelle nationale, plus de 100 000 logements insalubres ont été éliminés : près de 60 000 nouvelles habitations ont été inaugurées et plus de 40 000 sont en chantier. L'élan du programme a permis au Fonds central « Pour les pauvres » de recueillir à ce jour environ 80 milliards de dôngs pour soutenir l’élimination des logements temporaires et délabrés.

Grâce à cet appui, le ministère de la Défense nationale a construit plus de 15 000 maisons de "Grande Solidarité". Pour atteindre les objectifs de 2025, environ 200 000 unités supplémentaires restent à construire. Le Premier ministre a ainsi demandé aux ministères, aux organismes et aux collectivités territoriales d’évaluer les progrès actuels et de proposer des actions et solutions clés pour la réalisation de ce plan.

Enfants jouant dans leur nouveau village à Lang Nu. (Photo : Hong Ninh/AVI)

L’année 2025 revêt une importance particulière : elle marque non seulement une étape décisive pour l'achèvement du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, mais elle est également riche en événements majeurs, tels que le 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti, le 80ᵉ de la fondation du pays, le 50ᵉ de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 135ᵉ de la naissance du Président Ho Chi Minh, et le 14ᵉ Congrès national du Parti.

Le Premier ministre demeure confiant : "grâce à la mobilisation conjointe de l'ensemble du système politique, du monde des affaires et du peuple, le mouvement pour l'éradication des logements précaires sera couronné de succès, apportant prospérité et bien-être aux habitants, et assurant un développement vigoureux et durable du pays"./.

Texte : AVI Photos : AVI Traduction : Diêu Vân Graphisme : Huong Thao