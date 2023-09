« Saïgon : la rivière qui raconte son histoire »

26/09/2023

La rivière Saïgon est devenue animée lors du 1er Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2023. Photo : Nguyên Luân/VI

Tenu du 4 au 6 août 2023, le 1er Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville a laissé une profonde impression dans le cœur des habitants de la ville et des touristes. Ce festival, qui comprenait de nombreuses activités sportives, culturelles et artistiques impressionnantes, s'est déroulé dans divers endroits : port de tourisme et de croisière de Saïgon, parc du quai Bach Dang, zone du canal de Nhiêu Lôc-Thi Nghè, quai de Binh Dông (8e arrondissement), zone touristique et culturelle de Suôi Tiên.

Les touristes ont pu faire l'expérience de programmes de tourisme fluvial, découvrir l'espace « Trên bên duoi thuyên » (Sur le débarcadère) dans les 1er et 8e arrondissements qui a recréé la vie quotidienne des habitants de Saïgon - Cho Lon - Gia Dinh - Hô Chi Minh Ville à travers les époques. Ils ont aussi pu déguster des produits agricoles et des spécialités locales. Ils se sont également immergés dans l'atmosphère passionnante des sports nautiques, des jeux folkloriques et des espaces culturels du parc du quai Bach Dang et du parc Lam Son (1er arrondissement).

De nombreuses activités sportives se sont tenues sur la rivière Saïgon, telles que parapente, flyboard, canoë, aviron, courses de bateaux traditionnels, feux d'artifice, marionnettes sur l'eau, présentation de villages artisanaux traditionnels...

En outre, le Championnat de courses de bateaux traditionnels de Hô Chi Minh-Ville 2023 a été organisé en écho à la campagne « Tout le monde fait de l'exercice selon l'exemple de l'Oncle Hô » au cours de la période 2021 - 2030. Cet événement a attiré environ 640 athlètes venus de 25 unités.